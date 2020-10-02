Отравление Навального - маркер надвигающейся на РФ катастрофы

Алексей Навальный / instagram.com/navalny

Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что, по его мнению, за его отравлением стоит президент России Владимир Путин, который лично отдал приказ о его ликвидации. Логика Навального в том, что решение об использовании "Новичка" для отравления могли принять буквально три человека - руководители ФСБ, СВР или ГРУ. И только с санкции Путина.

Проблема в том, что Навальный слишком хорошо думает о режиме Путина. Неоправданно хорошо. Точнее, что именно он о нем думает - неведомо, но публичное заявление выглядит именно таким.

Дело вот в чем. Несколько лет назад практически таким же образом был отравлен ведущий канала Нейромир Бощенко. Врачи доверительно охарактеризовали отравление как последствия применения "спецсредства".

Суть в чем. Если по Бощенко было применено "спецсредство", то логика подсказывает, что вряд ли руководящее указание исходило от названных Навальным лиц, включая и Путина. Они, скорее всего, вообще понятия не имеют, кто такой Бощенко и что такое Нейромир. А вот региональные службы, озадаченные региональным руководством, вполне могли знать и исполнить решение этого руководства. То, что в уголовно-мафиозном государстве методы решения проблем на любом уровне ничем не отличатся от методов 90 годов, наверное, нет смысла объяснять и доказывать. Люди-то все те же. Просто тогда они крышевали вещевые рынки и ларьки и ходили в Абибасах, а сегодня они крышуют целые отрасли и ходят в Бриони. Но во всем остальном - бандиты и есть бандиты. Снизу доверху. А как иначе?

Читайте такжеКак Запад начал готовить Навального к посту президента РоссииПолучается, что региональные службы безо всякой команды сверху вполне способны на проведение спецопераций с использованием практически любых "спецсредств". Что есть на складе у прапорщика Петренко - тем и проведем.

Я не исключаю, что поездка Навального была связана с отработкой какого-то заказа, а значит, сценарий мог быть почти идентичным с Бощенко - местная мафия была неприятно удивлена появлением столичного хлыща, вызвала местного начальника какой-либо федеральной службы и поставила ему задачу.

Есть ли в распоряжении местных управ спецсредства? Скорее всего, есть. Либо есть возможность напрячь спецлаборатории (а в том же Новосибирске с этим как раз проблем никаких). В конце концов, получить нужное средство просто по дружбе у коллег, у которых оно точно есть. И никаких руководителей центральных аппаратов при этом, конечно, ставить в известность никто и не собирался.

Просто все пошло криво, а потому история и всплыла. Долетел бы самолет до Москвы без посадки в Омске - привез бы холодеющий труп Навального, а там стопроцентно озвучили бы версию о наркотиках, самогоне, диабете или чем угодно. Показали бы справку с соответствующим заключением - и пробки в потолок. Но не срослось, а потому и случился казус.

Читайте такжеЧто не так с отравлением Навального, и кому это выгодно: три версииКонечно, Навальный может быть и прав - в конце концов, чем высшее руководство по своему генезису отличается от регионального? Те же университеты, те же бандитские девяностые, где они "ураганили" - достаточно вспомнить уголовное дело на Наше Всё, спешно закрытое по прибытии его в Москву на руководящую должность. Так что может быть всё. Почему бы и нет? Но есть и другие варианты, которые Навальный технично обошел в своем рассказе.

Режим управления давно находится в состоянии распада. В таком состоянии существует понятие "суверенизация подсистем", когда разные части единой ранее системы начинают вести себя сепаратно по отношению к другим частям. "Одна рука не ведает, что творит другая" - так это именуется в просторечье. Суверенизация подсистем - один из маркеров надвигающихся катастрофических событий, предваряющих системный сдвиг. Проще говоря, катастрофу. Мы сегодня живем в этом сюжете, так что неудивительно, если туземные власти принимают решения, которые ранее находились в исключительной зоне ответственности высшего руководства. Иначе не бывает.