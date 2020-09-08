Отравление Навального сожгло для Запада все мосты в отношении Кремля

Меркель устала от Путина / ВВС

То, что произошло с Алексеем Навальным - трагедия для его семьи и для его соратников. Это трагедия для России, в которой оппонирование власти угрожает потерей жизни.

Сегодня "Фактор Навального" стал политическим событием, позволив не только убедиться в том, что являет собой российская реальность, но и взглянуть на западную политику.

Западный ответ может быть чувствительным тогда, когда он будет коллективным и когда ударит по больному. Между тем, либеральным демократиям бить не хочется. Не только из-за страха ответной российской реакции. Но и из-за опасений, что российская конструкция начнет рассыпаться. Еще важнее, что Россия включена в западную экономику, а российская элита интегрирована "в Запад". Российский правящий класс сформировал внутри Запада защитный барьер в виде целого слоя, который обслуживает ее нужды. Бывший немецкий канцлер Шредер на побегушках у "Роснефти" - тому пример.

Читайте такжеОтравление Навального показало, что путинская РФ опасна для всего мираВот и получается, что западный ответ России чаще всего оказывается мыльным пузырем. Повод для Москвы пожать плечами и ухмыльнуться.

Германия стала страной, которая больше других вовлечена в спасение Навального и активнее других пытается заставить российское государство расследовать покушение на его убийство.

Отказ Москвы от расследования либо его превращение в цирк будет недооценкой того факта, что Германия - это сверхдержава. Кстати, намного важнее для судеб России, чем Америка. Это будет плевок в сторону Европы, которую сегодня представляет Германия в качестве председателя Совета ЕС. Между тем, "эффект бумеранга" в политике дано известен.

Берлин, пытаясь добиться от Москвы вразумительного ответа, пошел на беспрецедентный шаг, выдвинув Москве ультиматум: у вас несколько дней перед тем, как мы начнем обсуждать санкции. Но что делать, когда Москва просто не может провести реальное расследование покушения на Навального. Если немцы это понимают, то получается, что они занимаются скорее самоуспокоением. Если не понимают, они неисправимые идеалисты.

Читайте такжеДля Германии Навальный оказался важней Крыма и ДонбассаВпрочем, создаётся впечатление, что немецкое общество трезвеет быстрее, чем ее элита в своих надеждах относительно Москвы. Еще до истории с Навальным негативно к России относились 51% немцев на востоке Германии и 60% немцев на западе Германии. У 61% немцев Путин не вызывал доверия. Берлинский пациент уж точно заставит кандидатов в новые германские лидеры не выглядеть русофилами.

"Фактор Навального" подорвал усилия западных сторонников сотрудничества с Москвой.

Все пройдет и все забудется, думают скептики. Действительно, все проходит. Но память вместе с отвращением и ужасом перед содеянным остается. Рано или поздно эта память станет фактором реальной политики. А пока "Фактор Навального" остается вызовом для западного мира, на который этот мир пытается найти ответ. Пытается - и пока не может. Но уже понимает, что ответ ему нужен хотя бы для самоуважения.