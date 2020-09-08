УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Отравление Навального сожгло для Запада все мосты в отношении Кремля

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

8 сентября 2020, 11:15

Почти убитый российский оппозиционер стал вызовом для либеральных демократий.

Меркель Путин
Меркель устала от Путина / ВВС

То, что произошло с Алексеем Навальным - трагедия для его семьи и для его соратников. Это трагедия для России, в которой оппонирование власти угрожает потерей жизни.

Сегодня "Фактор Навального" стал политическим событием, позволив не только убедиться в том, что являет собой российская реальность, но и взглянуть на западную политику.

Западный ответ может быть чувствительным тогда, когда он будет коллективным и когда ударит по больному. Между тем, либеральным демократиям бить не хочется. Не только из-за страха ответной российской реакции. Но и из-за опасений, что российская конструкция начнет рассыпаться. Еще важнее, что Россия включена в западную экономику, а российская элита интегрирована "в Запад". Российский правящий класс сформировал внутри Запада защитный барьер в виде целого слоя, который обслуживает ее нужды. Бывший немецкий канцлер Шредер на побегушках у "Роснефти" - тому пример.

Читайте такжеОтравление Навального показало, что путинская РФ опасна для всего мираВот и получается, что западный ответ России чаще всего оказывается мыльным пузырем. Повод для Москвы пожать плечами и ухмыльнуться.

Германия стала страной, которая больше других вовлечена в спасение Навального и активнее других пытается заставить российское государство расследовать покушение на его убийство.

Отказ Москвы от расследования либо его превращение в цирк будет недооценкой того факта, что Германия - это сверхдержава. Кстати, намного важнее для судеб России, чем Америка. Это будет плевок в сторону Европы, которую сегодня представляет Германия в качестве председателя Совета ЕС. Между тем, "эффект бумеранга" в политике дано известен.

Берлин, пытаясь добиться от Москвы вразумительного ответа, пошел на беспрецедентный шаг, выдвинув Москве ультиматум: у вас несколько дней перед тем, как мы начнем обсуждать санкции. Но что делать, когда Москва просто не может провести реальное расследование покушения на Навального. Если немцы это понимают, то получается, что они занимаются скорее самоуспокоением. Если не понимают, они неисправимые идеалисты.

Читайте такжеДля Германии Навальный оказался важней Крыма и ДонбассаВпрочем, создаётся впечатление, что немецкое общество трезвеет быстрее, чем ее элита в своих надеждах относительно Москвы. Еще до истории с Навальным негативно к России относились 51% немцев на востоке Германии и 60% немцев на западе Германии. У 61% немцев Путин не вызывал доверия. Берлинский пациент уж точно заставит кандидатов в новые германские лидеры не выглядеть русофилами.

"Фактор Навального" подорвал усилия западных сторонников сотрудничества с Москвой.

Все пройдет и все забудется, думают скептики. Действительно, все проходит. Но память вместе с отвращением и ужасом перед содеянным остается. Рано или поздно эта память станет фактором реальной политики. А пока "Фактор Навального" остается вызовом для западного мира, на который этот мир пытается найти ответ. Пытается - и пока не может. Но уже понимает, что ответ ему нужен хотя бы для самоуважения.

Лилия Шевцова Владимир Путин Алексей Навальный Хайко Маас Ангела Меркель новости России новости Германии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:06
7 токсичных привычек в отношениях, которые "маскируются" под нормальные
12:04
Политолог рассказал о коллапсе в метро Киева и назвал причину
12:04
В Евросоюзе продлят еще на полгода персональные санкции против РФ - СМИ
12:01
Зеленский назвал дату встречи советников лидеров стран Нормандского формата
11:48
Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину – источник Видео
11:46
Коронавирус в Украине не утихает: заразились еще почти 2,5 тысячи украинцев Видео
11:31
Суд признал Михаила Ефремова виновным и назначил наказание
11:29
Оппозиционеры из Беларуси Кравцов и Родненков задержаны в Украине – Минск
11:20
"Трус и подлец": доктор Мясников высказался о приговоре Ефремову
11:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 сентября: яркие перемены и "потрясный" вид Видео
11:15
Отравление Навального сожгло для Запада все мосты в отношении Кремля мнение
11:00
Шоуранерка Ирина Никончук раскрыла секрет работы над сериалом "Секс, Инста и ВНО"
10:46
В Госпогранслужбе Украины не подтвердили задержание Родненкова и Кравцова Видео
10:35
Коронавирус в Киеве 8 сентября: Covid-19 за сутки нашли у 235 жителей Видео
10:29
Власти Беларуси подтвердили задержание Колесниковой – подробности Видео
10:26
В МВД объяснили, почему Кравцов и Родненков приехали в Украину
10:02
Кравцов и Родненков приехали в Украину - посольство Видео
09:51
Дзидзьо избили и ограбили в центре Киева - появились подробности расследования
09:50
Фреймут поборола коронавирус и назвала симптомы
09:34
Колесникову задержали на границе с Украиной – Белта Видео
09:33
"Вот это вареник": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото
09:26
Нападение России на Украину с моря уже не спасет Крым от засухи мнение
09:23
Похищенная лидер оппозиции Беларуси Колесникова выехала в Украину – СМИ Видео
09:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
09:08
Члены Координационного совета оппозиции Беларуси выехали в Украину - Госпогранкомитет Видео
08:34
Как Путин будет помогать Лукашенко давить протесты в стране мнение
08:20
Глисты и сальмонелла: можно ли есть сырой лосось? Видео
07:58
В Одесской области предложили вернуться к "апрельскому карантину"
07:31
В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу Видео
07:14
Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото Фото
07:05
"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы
07:02
Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз Видео
06:54
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 8 сентября Фото
06:46
Германия решила сама поставить крест на Северном потоке-2 мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: Илларионов объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
06:11
В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата Видео
05:51
Рак: что можно и нельзя говорить больным близким Видео
05:40
В моду на осень-зиму вошли уютные платья - фото Фото
05:23
Психи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки Зодиака
04:41
Ученые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать Видео
04:17
Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси Видео
03:42
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:09
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
02:35
В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса Видео
02:33
Саша Спилберг топлес стыдливо прикрыла упругую грудь
02:06
Найдено антитело, которое блокирует коронавирус
01:44
"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков Видео
01:30
Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт Видео
00:59
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:52
В Ивано-Франковске врач реанимации паникует из-за отсутствия мест Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять