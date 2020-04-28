"Отравленный поцелуй" Порошенко и ревность Тимошенко: кто отдаст голоса за Саакашвили

Политолог назвал фракции, которые готовы будут поддержать назначение Саакашвили / УНИАН

Уже через несколько дней Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении бывшего главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Если исходить исключительно из арифметики, то монобольшинство Слуги народа позволяет президенту Владимиру Зеленскому провести через парламент любые решения. Однако на деле не все так просто.

На лицо дефицит голосов среди "слуг народа": на пятницу, 24 апреля, не набиралось даже 130 голосов за это кадровое решение. В принципе, учитывая дар убеждения президента, не исключаю, что Зеленский сможет мобилизовать депутатов, но около 200 человек, не больше. А потому без поддержки Голоса и внефракционных депутатов добиться искомых 226 голосов за назначение Саакашвили будет очень сложно. Поскольку в Верховной Раде большого энтузиазма по поводу назначения Саакашвили нет.

Читайте такжеДва медведя, или Почему грызня между Зеленским и Саакашвили неизбежнаПотому возможен совершенно другой вариант – назначить Михеила Саакашвили советником. А Саакашвили, как прирожденный и очень талантливый политик, будет действовать по логике "власть не дают – власть берут". Должность не так важна – важно, чтобы ему дали статус. Многие указывали на то, что под должность вице-премьера нет ни бюджета, ни полномочий – дадут лишь кабинет, секретаршу и машину. Кого-то это бы очень расстроило, но не Саакашвили…

Однако важен и другой момент. Не получится ли так, что Саакашвили выступит генератором конфликта, который команде президента абсолютно не нужен... Ведь ситуация с рейтингом Зеленского весьма неоднозначная: формально все хорошо, но тенденции обозначились. Та же история и с рейтингом Слуги народа.

С одной стороны, у Саакашвили есть флер успешного реформатора, но с другой – он заработал также и большой негатив, когда переквалифицировался в скандалиста украинской политики. Потому репутационный удар по президенту и его партии может сыграть не на пользу старых политических сил вроде ОПЗЖ и Евросолидарности, а приведет к поиску других новых проектов, которые будут интересны избирателю. Например, Партия Шария – у нее уже явно образовалось электоральное ядро, которое и не растет, и не сокращается, но свои 3% они сохраняют. Слуге народа этот поиск других не нужен. Потому логика у "слуг" будет такая: "Его вместе с нами не избирали". То есть они не захотят брать на себя ответственность за то, что накуролесит Михеил Николозович.

Читайте такжеСаакашвили - бомба для ЗеленскогоЕвропейская солидарность четко и спокойно обозначила свою позицию по данной кадровой инициативе. Хотя я, честно говоря, думал, что команда Порошенко проявит дар иезуитства и сделает "отравленный поцелуй" Зеленскому. Но нет, Европейская солидарность заняла четкую и определенную позицию: поддерживать не будем.

Несмотря на то, что Юлия Владимировна участвовала в эпическом переходе государственной границы вместе с Саакашвили, по данному кадровому решению она не займет четкую позицию – ни за, ни против. Обратите внимание: как только на повестке дня появился Саакашвили, даже устранение с должностей Нефедова и Верланова прошло тихо, никто толком не обратил на это внимания. А все потому что Саакашвили переключил на себя все внимание! Михеил Николозович будет затмевать всех, а к подобным вещам Юлия Владимировна ревниво относится…

Голос теоретически может поддержать назначение Саакашвили. По логике он сделает это в первую очередь, потому что в этой политической силе очень много людей из той же обоймы, что и Михеил Николозович.

Плюс назначение Саакашвили может поддержать депутатская группа "Довіра" и внефракционные депутаты.

В любом случае, какие бы усилия сейчас ни предпринял Зеленский, будет максимум порядка 200 голосов в монобольшинстве, а потому придется договариваться с другими фракциями и депутатскими группами.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда