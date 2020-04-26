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Что означает увольнение Нефедова и Верланова для Зеленского

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

26 апреля 2020, 08:40

Отставка Нефедова и Верланова отражает кардинальное смещение баланса сил в конфигурации, которая сложилась после прихода к власти Зеленского.

Зеленский
Владимир Зеленский в Раде / УНИАН

После победы на парламентских выборах несколько месяцев фракция Слуга народа выглядела действительно как монобольшинство – они голосовали, как надо, был пиетет перед президентом, Богдан умел разруливать различные конфликтные ситуации (их же создавать), депутаты еще не притерлись, группы влияния тогда еще не играли, потому что бенефициары такие групп еще не понимали, как можно играть.

Но после того, как начался конфликт внутри Слуги народа, убрали Богдана, а потом назначили Ермака, сменили правительство, машина монобольшинства начала идти в разнос. И апреле стало очевидным, что монолитность утеряна, к своей первой годовщине Зеленский подходит как человек, потерявший темп, четкой ориентации – где он и что он делает - у его так и не появилось.

Поэтому активизировались различные группы влияния, как внутри фракции, так и за ее пределами, которые начали разыгрывать свои партии. Наиболее явно это было видно при голосовании за банковский законопроект и земельную реформу.

Читайте такжеПровал голосования по Саакашвили станет черной меткой для ЗеленскогоЭти голосования были знаковым потому, что у СН не хватало голосов, поэтому необходимо было привлекать внешних депутатов и консолидировать депутатов внутри фракций. А там начали консолидироваться различные группки. Когда президент появился в парламенте, голосов под эти законы еще не было, договоренности по сути шли в режиме ad hoc. И насколько я знаю, отставка Нефёдова была частью там частью договоренностей, связанных с необходимостью голосования за эти два законопроекта. И сейчас мы видим, как эти договоренности реализуются, и реализуются в том же контексте, что и предстоящее голосование за Саакашвили. Идет торговля за голоса, которые должны определить политика на пост вице-премьера по реформам, куда его хочет поставить Ермак.

Приглашение Саакашвили и отставка Нефедова – яркое свидетельство того, что Ермак организует коалицию, в которой экс-губернатору отведена роль питбуля – он будет рвать врагов и будет тараном Зеленского в публичном политическом поле. Если Ермаку это удастся, то с одной стороны он покажет, что способен выступать в качестве организатора, но с другой стороны это значит, что дробление внутри Слуги народа и уступки, на которые власть идет в каждом важном голосовании, априори закладывают мины которые будут в ближайшем будущем будут взрывать ситуацию - поскольку потеря монолитности фракции лишает Зеленского возможности турборежиме продавливать законопроекты или решения, сохранять монолит власти исполнительной и законодательной, которые гарантировали президенту реализацию своей политики.

В этой ситуации Зеленский начинает скольжение вниз - началось оно еще осенью, а весной перешло в кризис. Но теперь он на институциональном уровне и на уровне баланса теряет контроль над большинством c позиции гегемона, и с этого начинается закат Зеленского во всех смыслах.

Поэтому неважно кого поставят на место Верланова, неважно кого поставят на место Нефедова. Зеленский потерял то, что получил после своей ошеломительной победы год назад, он и его партия не справились с теми наказами, которые им дали избиратели год назад, и поэтому курс на закат Зеленского - объективное направление, которое должно привести к созданию Третьей украинской республики. С избавлением от всего г*вна, инфантилизма, непрофессионализма и прочих измов, которые не позволяют стране и гражданам нормально жить.

Юрий Романенко Сергей Верланов Максим Нефедов Владимир Зеленский Слуга народа Андрей Ермак Андрей Богдан новости Украины
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