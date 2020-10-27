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Лукашенко понимает, что его время подходит к концу

Юрий Свирко

журналист, белорусский политический эксперт

27 октября 2020, 11:49

В Беларуси сложилась патовая ситуация – ультиматум Тихановской закончился, но Лукашенко в отставку не подает.

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Изменить ход белорусского протеста могли бы только решительные экономические действия протестующих

Как дальше будут развиваться события в Беларуси, прогнозировать сложно, потому что ультиматум, который выдвигала Лукашенко Светлана Тихановская, ни к чему не привел и ничем не закончился. Массовые забастовки так и не состоялись – прошли только отдельные акции, в частности, с участием студентов. Несколько предприятий в Гродно и Минске заявляли, что будут бастовать, но на самом деле большинство белорусских предприятий и дальше работает.

Поэтому похоже, что дальше в Беларуси будет происходить примерно то же, что мы наблюдали до сих пор. Выдвигать ультиматумы и проводить забастовки нужно было в августе, когда только состоялись выборы. Сейчас время потеряно.

Протест в его нынешнем виде будет продолжаться и в дальнейшем. До конца года – точно, потому что Лукашенко не собирается уходить с поста, хотя его к этому и призывают, и выдвигают ультиматумы.

Читайте такжеЛукашенко-отсохшая болячка БеларусиСиловики при этом будут то увеличивать давление на протестующих, то уменьшать. Они так и действуют, потому что сами не знают, какая тактика для них лучше.

Фактически вся белорусская оппозиция, а именно – представители Координационного совета, сейчас находится за границей. Те, кто остались в Беларуси, выходят на акции протеста в Минске и других городах.

Поражает то, что протесты продолжаются уже почти три месяца, а люди еженедельно выходят на улицы. Против них силовики применяют гранаты, но на это никто не обращает внимания.

Впрочем, все равно ситуация выглядит патовой. Сказать что-то наверняка сегодня очень трудно. Поэтому похоже, что протест может сам по себе постепенно угаснуть.

Изменить ход событий и переломить ситуацию могли бы лишь решительные экономические действия протестующих.

Ведь Лукашенко занял позицию гаранта стабильности, гаранта того, что в Беларуси работает экономика. И поэтому только если экономика не сможет работать так, как раньше, в Беларуси может что-то измениться. Но пока предприятия работают. Частные компании, которые легко могут задушить, сегодня объявляли не забастовку, а просто выходной день и писали: "Мы не работаем" или "У нас выходной"... Извините, но так не бастуют.

Люди в Беларуси запуганы и не хотят терять свои рабочие места – и в частных, и в государственных компаниях. Но количество людей, которые выходят на улицы, по крайней мере, в Минске, свидетельствует о том, что большинство Лукашенко не удовлетворено.

Читайте такжеСатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной кровиЛукашенко вроде бы пообещал, что этот президентский срок у него будет последним. Но уже и без его обещаний понятно, что никто терпеть его не будет еще десять лет. Думаю, что и весь нынешний срок Лукашенко не удержится у власти. Хотя он и говорит, что уже пересидел на этой должности, на самом же деле не собирается ее покидать. Лукашенко попытается реализовывать сценарий, предусматривающий изменение конституции или некий казахстанский вариант, когда назначенный президент станет вторым президентом Беларуси…

Белорусы, находящиеся в оппозиции к Лукашенко, сегодня остались без организаторов, без лидеров. Лидеры за рубежом: они продуцируют исключительно какие-то призывы и проводят какие-то встречи с иностранными представителями, но в Беларуси от них ничего не зависит. Это касается и Тихановской.

Конечно, в Беларуси больше не будет так, как было раньше. Особенно – после применения силы. Но силу так или иначе режим Лукашенко применял все 26 лет, пока он у власти, поэтому для белорусов это не новость.

Отличие состоит в том, что теперь новейшие средства типа Телеграмма, позволяют людям быстро самоорганизовываться и координироваться на месте. Эти акции охватывают все новые и новые районы Минска – то центр, то Партизанский проспект (юго-восток города), то улицу Орловскую, где в воскресенье были столкновения (север Минска), то есть так или иначе акции затрагивают всех жителей столицы.

А, следовательно, рано или поздно изменения в Беларуси произойдут. Однако как скоро это произойдет – этого сейчас никто сказать не сможет: ни оппозиция, ни Лукашенко, ни кто-либо другой.

Сторонников Лукашенко почти не осталось в Беларуси. Он планировал собрать 300 тысяч человек на свой митинг 25 октября, но был вынужден его отменить, потому что столько людей сложно привезти, или действительно произойдут столкновения между ними и протестующими.

Круг приближенных к Лукашенко людей остается. Это, в частности, те же омоновцы, милиция, чиновники, которые от него зависят и понимают, что после Лукашенко они потеряют свои должности и рабочие места, поэтому они, защищая его, защищают и свое будущее. Хотя это будущее вряд ли будет долгим…

Соцопросы показали, что более половины белорусов проголосовали за Тихановскую в первом туре. Конечно, все понимают, что произошла фальсификация результатов голосования. Рано или поздно это станет очевидным для всех. А зверские действия силовиков также не способствуют тому, чтобы народ любил президента Лукашенко.

Лукашенко уже и сам понимает, что его время подходит к концу, и вопрос только в том, когда ему придется уйти – в этом году или в следующем.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт, специально для Главреда

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