Кристина Квин вызвала Степанова на разговор по российской вакцине/ Фейсбук посольства США в Киеве

Временный поверенный в делах США Кристина Квин явно переборщила. Напомним, на странице посольства США в Фесбуке после встречи Квин с министром здравоохранения Степановым появилось беспрецедентное сообщение: "Украина не будет закупать российскую вакцину, не прошедшую клинических испытаний".

Очевидно, что в Квин сработало обычное желание выслужиться перед начальством и добиться назначения полноценным послом, а не временно поверенной.

Если почитать комментарии, то легко можно увидеть, что публичная порка министра Степанова и американский запрет на российскую вакцину вызвал протест у людей, которые справедливо полагают, что американцы перебарщивают и слишком уж нагло и пренебрежительно относятся к жителям своей подмандатной территории.

Читайте такжеСША уже безнадёжны, их распад неизбеженТаким своим пренебрежительным поведением США дискредитируют западный вектор Украины и сами своими руками помогают, как ни странно, реваншу пророссийских сил в Украине, которого они так опасаются, и пойдут на многое чтобы его не допустить.

Правильным поведением был бы не публичный запрет на российскую вакцину, а заявление о наличии конфликта интересов у министра здравоохранения Степанова и приостановка американской помощи до тех пор, пока он не будет уволен.

Для тех, кто не в курсе - жена министра Степанова на следующий день после его назначения зарегистрировала компанию по импорту лекарственных препаратов.

Так почему же посольство США не потребовало увольнения министра здравоохранения?

Потому что, как написано на сайте посольства, его задачей является "продвижение интересов США в Украине". Американских, кто не понял с первого раза. А вот украинские интересы мы должны продвигать сами. И если Зеленский назначает Степанова министром, то это наша проблема, а не американская. Американцев, как раз, Степанов вполне устраивает: исполнительный, понятливый, дисциплинированный.

США достаточно прагматичны и циничны и совершенно не возражают против коррупции тех украинских чиновников, политиков и министров, которые верой и правдой продвигают интересы Америки. Скорее даже наоборот. И по этой причине все их потуги побороть коррупцию в Украине окажутся безуспешными, потому что они сами крышуют "своих сукиных сынов".