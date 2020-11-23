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Перевыборы превратятся в разгром президентской партии

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
23 ноября 2020, 09:09

Ресурсов удержать ситуацию у Владимира Зеленского почти не осталось.

Зеленский
Владимира Зеленский / УНИАН

Есть ли вероятность досрочных выборов в Раду? Есть. Получится ли дожать Зеленского? Очень возможно, учитывая вал скандалов вокруг "стройки века", то есть, "великого будівництва", которое его оппоненты удачно переиначили в "Велике крадівництво". Это очень опасно для Зеленского, поскольку ниточки тянуться к нему. А его рейтинг держится на предположении, что "царь хороший – бояре плохие".

Плюс уже "Слуг" и Зеленского начинают догонять конфликты, которые они наплодили в режиме "турборежима". Например, ФОПы. Если кто не заметил, на этой неделе Раду уже готовы были штурмовать. Аваков остановил. Пока остановил. Но Арсен Борисович обладает мощным политическим чутьем, которое вполне возможно позволит ему встретить уже третьего президента и 5 (6,7,8) премьер-министра на своем боевом посту. В общем, при хорошем шухере он вполне может сказать "полиция с народом" и флегматично наблюдать, что будет со "Слугами" вообще и с Зеленским в частности.

Интересны ли перевыборы Зеленскому? Нет. Математика по возможному составу сейчас следующая.

Сейчас выбирается 425 депутатов. Если будут открытые списки, то состав Рады будет таким:

  • Слуги (Корниенко) – в лучшем случае 20%. А реально может быть и 15% (рост тарифов ЖКХ, обнищание, новые скандалы, уже видимый идиотизм некоторых нардепов). То есть — это около 70-85 депутатов (сейчас 247).
  • ОПЗЖ (Бойко) – 20-25%. На местных выборах их сильно "подъели" местные проекты, но на парламентских они свое возьмут. То есть — 85-90 (сейчас 44).
  • ЕС (Порошенко) – может дойти до 25% (пока предел второго тура). Это до 105 чел (сейчас 27).
  • Батькивщина (Тимошенко) – может и до 12% дойти. Это 51 чел (сейчас 24).

Голос мы, скорее всего, теряем. Партия рассчитана была на одноразовое использование Вакарчука, который не приходя в сознание сбежал.

Кто может пройти еще?

Ляшко. Со скрипом может 5% набрать. Это около 21-22 чел. фракция.

Читайте такжеНашу экономику ждёт мясорубка, о росте доходов украинцев можно забытьГройсман. Учитывая неплохие показатели на местных в его базовой области плюс неплохая память о нем, как о вменяемом премьере. Особенно на фоне Гончарука, который показал уровень развития 4-х летнего ребенка своими покатушками на самокате. И Шмыгаля, который сначала казался вменяемым (особенно на фоне Гончарука), но сейчас уже не все так хорошо выглядит. Особенно на фоне борьбы с КОВИДом. Но может еще вырулит. В общем, Гройсман может зайти с фракцией от 20 человек.

Дальше могут в Раду попасть и Разумков, и "Пропозиция", и "За майбутнє", и "Удар". Но все зависит от кампании.

Понятно, что такая конфигурация парламента Зеленского никак не может устраивать, поскольку первое, чем займется парламент в таком составе, это импичментом. Но с другой стороны, если не провести досрочные парламентские, то вполне можно влететь и в досрочные парламентские и досрочные президентские (или наоборот), поскольку ресурсов удержать ситуацию у него почти нет.

Но такой состав парламента возможен, если не вернут смешанную систему. О чем злые языки говорят. Поскольку "открытые списки", которые, по сути, есть 100% мажоритаркой, реально интересны не всем. В первую очередь "молодым реформаторам", связанным с западными фондами и посольствами. В "открытых списках" попасть в парламент у них шансов очень мало.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Батькивщина Тарас Загородний Слуга народа досрочные парламентские выборы Европейская солидарность партия Голос ОПЗЖ Выборы-2020
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