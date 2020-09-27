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Питерский гопник Путин совершил самострел

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

27 сентября 2020, 10:29

Последствия трамвайного хамства для кремлевца будут самыми серьезными.

Путин и Макрон
Макрон не поверил ни одному слову Путина / Reuters

Не меньше самого отравления Навального европейцев возмутило последующее поведение российских властей. Кремль своим хамством резко усугубил и без того сложную для него ситуацию. Бандитская наглость - никогда не признаваться в содеянном, даже когда поймали буквально за руку, - больше не работает.

Европейцы не только не верят, они оскорблены тем, что их держат за дураков. Об этом прямо сказал президент Франции Макрон. Однако уже после этого российский МИД, фактически обвинив Германию в "постановке" отравления Навального, в очередной раз выстрелил себе в ногу. Российско-немецким отношениям нанесен мощный удар. Немцев в очередной раз оскорбили, и так просто они этого не оставят.

Читайте такжеПутин доказал, что рядом с Навальным он - заурядный дебил-хулиганРоссийский МИД не может не понимать последствий такого трамвайного хамства в мировой политике. Почему же тогда действует так самоубийственно топорно? Дело в том, что истинный адресат заявлений МИД - не Меркель, а сам Путин. Именно ему Лавров, Машка и компания хотят угодить. А питерский гопник уверен, что в Европе правят "ушастые фраера", которых можно взять на воровской понт и ждёт от МИД хамских наездов на них.

Мидовцы готовы приносить интересы своей службы в жертву уголовным вкусам Путина. В результате буквально с каждым днём усиливается внешнеполитическая изоляция России.

Такое уже было во времена Сталина, когда действия МИД определялись стремлением угодить сбрендившему диктатору. Приведу только один пример - острейший советско-югославский конфликт, не нужный никому, кроме Сталина и прекратившийся вскоре после его смерти. По всей видимости, после ухода Путина также будут отброшены нынешние внешнеполитические приоритеты России.

Игорь Эйдман Владимир Путин Эммануэль Макрон новости России новости Франции
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