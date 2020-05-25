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Платежка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

25 мая 2020, 07:33публикуется на языке оригинала

Президенту пора вспомнить, что всем нам обещал он год назад, и навести наконец порядок в ЖКУ.

Киев тарифы
Тарифы в 2020 году продолжат расти / УНИАН

График повышения тарифов на услуги ЖКХ на 2020 год.

С 1 июля цена на газ для бытовых потребителей будет уже на уровне 100% цены для промышленности, как требовал МВФ (новый кредит за счёт нищего населения?). Решение уже принято Кабмином Шмыгаля в апреле. В мае, например, цена на газ для промышленности на 70% выше цены для населения. Плюс к этому - ещё и абонплата.

С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт - 0,9 грн, оставив единый тариф - 1,68 грн за 1 кВт.

С 15 октября - новые тарифы на отопление, которые НКРЕКП уже утвердила в марте: суммарный тариф (тарифов на производство, транспорт и поставку) примерно на 10-15% выше.

Читайте такжеВо имя МВФ у украинцев будут отбирать последнееС 1 января 2021 - планируется рост тарифов на воду и водоотведение примерно на 20%. Киев и Харьков уже об этом заявили.

Кроме того, через 5 месяцев после отмены карантина появятся дополнительные платежи (за установку и поверку счётчиков, например) и новые абонплаты.

Но это ещё не всё. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ будет увеличена с 15 до 20%. Впервые с 1998 года. Решение принято Гончаруком в октябре, в марте Шмыгаль это решение подтвердил. Это значит, что все, кто получает субсидию, станут отдавать на 5% больше своего дохода за услуги ЖКХ, что равно сокращению расходов государства на субсидии на 30%.

В общем, платёжка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон. Ну, или президент вспомнит, что всем нам обещал год назад, и бросит все свои силы на наведение порядка в ЖКХ. И наведёт этот порядок.

Кстати, за первый год Зеленского расходы населения на воду и водоотведение стали уже на 46,8% больше, обслуживание домов и придомовых территорий - на 6% (апрель к апрелю прошлого года).

Александр Скубченко тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы тарифы на газ тарифы на воду тарифы на отопление повышение тарифов коммунальные тарифы Владимир Зеленский
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