По следам Порошенко: когда Зеленского раздавит "снежный ком" негатива

Политолог назвал ошибки, которые потянут рейтинги Зеленского вниз / УНИАН

Среди достижений Владимира Зеленского за первый год президентства я бы назвал прогресс в обмене пленными и отмену депутатской неприкосновенности (много кто из президентов это обещал, но только Зеленский – сделал). На этом список успехов завершен.

В целом, при Зеленском все движется по тому же треку, что и при Порошенко: идет сращивание власти с бизнесом; нет реформ – есть лишь их имитация; создаются какие-то непонятные должности; прогресса в мирном урегулировании нет; экономическая ситуация – плохая.

Так что объективно у Зеленского за первый год только два достижения, хотя в его руках были все необходимые рычаги для принятия нужных решений, в частности, парламентская монокоалиция.

Рейтинги Зеленского и спустя год его президентства сохраняются беспрецедентно высокими, однако происходит это по инерции. Это – эффект запущенного поезда, который несется по прямой траектории.

Читайте такжеПервый год Зеленского: чем закончится всеукраинский экспериментУ украинцев остается вера в лучшее, но число таких людей постоянно сокращается. Кроме того, нет альтернативы Зеленскому, потому для большей части избирателей он по-прежнему остается новым и несистемным политиком. Это – чисто человеческий фактор, именно из-за него многие считают, что, например, коронавирус воспрепятствовал нормальному экономическому развитию Украины, а, значит, надо подождать еще полгода-год. Однако со временем количество таких людей будет уменьшаться, а токсичность окружения Зеленского, наоборот, будет расти, как и непрофессионализм будет становиться более очевидным. Сращивание с олигархами, какие-то репутационные скандалы… Все это будет накапливаться и сказываться на уровне поддержке.

Зеленский пришел в политику стерильным, без политического бекграунда, без изначального политического "минуса", который бы рос, как снежный ком. "Снежный ком" Зеленского очень мал, и пока он вырастет, пройдет не год и не три. Все президенты Украины до этого имели политический бекграунд и накопленный политический негатив, потому их рейтинги падали более стремительно. Однако впереди еще четыре года, а за этот срок "снежный ком" Зеленского может стать даже большим, нежели у Ющенко.

Главный провал Зеленского – это экономическая и социальная политика. Это ключевая сфера, ошибки в которой будет тянуть рейтинги президента вниз. На гуманитарке далеко не уедешь. Порошенко тоже сделал ставку на гуманитарные вопросы и проиграл выборы, просто потому что социально-экономическая ситуация была плохой...

Фактор экономических и социальных проблем – более болезненный для населения. Просто эффект от него отложен, но неизбежно настигнет Зеленского после эпидемии коронавируса.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда