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По следам Порошенко: когда Зеленского раздавит "снежный ком" негатива

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

20 мая 2020, 08:49

При президентстве Зеленского все движется по тому же треку, что и при Порошенко.

Зеленский
Политолог назвал ошибки, которые потянут рейтинги Зеленского вниз / УНИАН

Среди достижений Владимира Зеленского за первый год президентства я бы назвал прогресс в обмене пленными и отмену депутатской неприкосновенности (много кто из президентов это обещал, но только Зеленский – сделал). На этом список успехов завершен.

В целом, при Зеленском все движется по тому же треку, что и при Порошенко: идет сращивание власти с бизнесом; нет реформ – есть лишь их имитация; создаются какие-то непонятные должности; прогресса в мирном урегулировании нет; экономическая ситуация – плохая.

Так что объективно у Зеленского за первый год только два достижения, хотя в его руках были все необходимые рычаги для принятия нужных решений, в частности, парламентская монокоалиция.

Рейтинги Зеленского и спустя год его президентства сохраняются беспрецедентно высокими, однако происходит это по инерции. Это – эффект запущенного поезда, который несется по прямой траектории.

Читайте такжеПервый год Зеленского: чем закончится всеукраинский экспериментУ украинцев остается вера в лучшее, но число таких людей постоянно сокращается. Кроме того, нет альтернативы Зеленскому, потому для большей части избирателей он по-прежнему остается новым и несистемным политиком. Это – чисто человеческий фактор, именно из-за него многие считают, что, например, коронавирус воспрепятствовал нормальному экономическому развитию Украины, а, значит, надо подождать еще полгода-год. Однако со временем количество таких людей будет уменьшаться, а токсичность окружения Зеленского, наоборот, будет расти, как и непрофессионализм будет становиться более очевидным. Сращивание с олигархами, какие-то репутационные скандалы… Все это будет накапливаться и сказываться на уровне поддержке.

Зеленский пришел в политику стерильным, без политического бекграунда, без изначального политического "минуса", который бы рос, как снежный ком. "Снежный ком" Зеленского очень мал, и пока он вырастет, пройдет не год и не три. Все президенты Украины до этого имели политический бекграунд и накопленный политический негатив, потому их рейтинги падали более стремительно. Однако впереди еще четыре года, а за этот срок "снежный ком" Зеленского может стать даже большим, нежели у Ющенко.

Главный провал Зеленского – это экономическая и социальная политика. Это ключевая сфера, ошибки в которой будет тянуть рейтинги президента вниз. На гуманитарке далеко не уедешь. Порошенко тоже сделал ставку на гуманитарные вопросы и проиграл выборы, просто потому что социально-экономическая ситуация была плохой...

Фактор экономических и социальных проблем – более болезненный для населения. Просто эффект от него отложен, но неизбежно настигнет Зеленского после эпидемии коронавируса.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

Анатолий Октисюк Владимир Зеленский Петр Порошенко президент рейтинг
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