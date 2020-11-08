Почему Байдену рано праздновать победу

Джо Байден поспешил объявить о своей победе на выборах США/ GettyImages

Первый этап президентских выборов после голосования можно считать завершившимся: новостные агентства и СМИ один за другим сообщают о том, что Байден "взял" Пенсильванию и уже обеспечил себе 270 голосов выборщиков, даже с запасом.

Однако в понедельник, 9 ноября, стартует второй этап - пересчет. Трамп, собственно, уже сообщил об этом. Как будет идти этот второй этап и чем он закончится - никому не известно. В новейшей истории США подобная история уже случалась, когда Буш-младший соревновался с Альбертом Гором. Тогда пересчитывали голоса лишь в одном штате - Флориде. И губернатором Флориды был брат Буша Джеб. Что, видимо, и обеспечило окончательную победу именно Буша.

Сегодня у Трампа задача существенно сложнее - пересчитывать голоса нужно в нескольких штатах и брата-губернатора ни в одном из них у Трампа нет. Вероятность того, что второй этап для Трампа завершится так же как первый, достаточно велика. Тогда наступит время третьего этапа - или не наступит, тут опять же, никто ничего сказать не может.

Читайте такжеБайден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииТеоретически Трамп может в любой момент признать свое поражение и поставить точку. Но пока таких намерений у него нет.

В любом случае даже в статусе законного победителя за Байденом будет тянуться шлейф подозрений в фальсификации итогов выборов. Счет на табло имеет значение, но легитимность Байдена будет более низкой, чем даже у Трампа, так как в 2016 году он выиграл без обвинений в подтасовке, хотя на него тут же обрушился вал обвинений в поддержке Кремля. Раскол Америки на Средний Запад и два побережья фактически оформлен, и ничем хорошим это не грозит.

Однако сейчас в любом случае завершился лишь первый этап. Впереди еще достаточно много времени, чтобы попытаться переиграть текущие итоги. Шансов у Трампа мало, но все еще есть, поэтому он, видимо, будет выжимать из них все, что возможно.