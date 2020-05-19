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Почему даже "пленки Деркача" не приведут к посадке Порошенко

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
19 мая 2020, 17:15публикуется на языке оригинала

Экс-президент выйдет сухим из воды, потому что обнародование пленок – не ради него.

Порошенко, Байден
Эксперт объяснил, какие последствия будет иметь обнародование записи скандального разговора Байдена и Порошенко / УНИАН

Обнародование внефракционным депутатом Андреем Деркачом записи разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена, из которого следует, что отставка тогдашнего генпрокурора Шокина случилась по требованию Байдена в обмен на 1 миллиард долларов, что тарифы для украинцев были подняты даже больше, чем просил МВФ, и что фактически Украина при Порошенко находилась под внешним управлением Байдена, вряд ли будет иметь какие-либо последствия для Порошенко.  

Однако Украине эта история непременно аукнется, причем будет иметь серьезные последствия. Ведь разговор между Порошенко и Байденом явно велся по межгосударственной связи, и канал этой связи должен был быть закрытым. Теперь же все могли убедиться, что Украина не может обеспечить конфиденциальность переговоров на высоком уровне. В результате лидеры государств будут стараться свернуть диалог с украинскими политиками до минимума и вести его таким образом, чтобы никто ничего не слышал, или же вообще попытаются лишний раз не пересекаться с Украиной.

Читайте такжеПриказы Байдена, тарифы украинцам, взятка в миллиард: о чем идет речь на "пленках Деркача"Естественно, для государства в целом это будет иметь исключительно негативные последствия.

Почему Порошенко выйдет сухим из воды? Потому что все те события, которые сейчас разыгрываются, нацелены на американского зрителя, а точнее – избирателя. И обнародование данного разговора, в первую очередь, связано с предвыборной кампанией в США. Таким образом, администрация Трампа продолжает гнуть свою линию, убеждая всех в коррупционности главного кандидата от демократов Джо Байдена, а также в коррупционности Украины.

Для электората Порошенко эта история пройдет бесследно, и запись данного разговора ничего не изменит в отношении избирателей к нему. Разве что в дальнейшем, если какие-то факты будут доказаны, начнутся какие-то гонения на Порошенко. Однако вряд ли это закончится чем-то печальным для Петра Алексеевич, тем более маловероятными кажутся юридические последствия.

В любом случае, Украина вновь оказывается втянутой в американскую предвыборную кампанию и скандалы. Однако эта игра началась еще во время предыдущих президентских выборов в США, когда весь украинский политикум "топил" за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, причем делал это настолько рьяно, что складывалось впечатление, будто украинские политики на подтанцовке у Клинтон.

В итоге, американцы будут с осторожностью относиться к Украине и постараются лишний раз с нами не связываться, что опять-таки плохо для нас.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда

Тарас Загородний Петр Порошенко Джозеф Байден США пленки Андрей Деркач
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