Что может кардинально изменить расклад на выборах в США

Камала Харрис и Джо Байден / Reuters

Несмотря на то, что кандидат в президенты США Джо Байден ранее официально дал согласие на участие в дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, многие опасаются, в том числе, и в штабе самого Байдена, что на дебатах Трамп его обойдет. Мало того, что у него умеренно-центристская повестка, с которой сложнее дебатировать, так и Байден, как считают его сторонники, гораздо слабее Трампа в дебатах в прямом эфире.

Поэтому для демократов было бы идеально, если бы дебаты не состоялись, например, под предлогом коронавируса. Но пока демократы не могут придумать способа отказаться от дебатов так, чтобы это не выглядело признанием их слабости.

Для Америки отмена дебатов стала бы беспрецедентным решением, потому что, во-первых, они всегда так или иначе проводились, а во-вторых, это единственная возможность пообщаться со всем американским электоратом сразу. Ведь дебаты смотрят абсолютно все – и сторонники республиканцев, и сторонники демократов. Иными словами, это одно из немногих событий, которое транслируют по всем телеканалам и где оппоненты могут соприкасаться, потому что сейчас этого практически не происходит, ведь Трамп выступает на "своих" каналах, а демократы – на "своих".

При этом вероятность выигрыша Байдена сохраняется высокой. Об этом свидетельствует и недавняя оговорка кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис, которая намекнула на подконтрольную ей администрацию в случае победы Байдена из-за его почтенного возраста и слабеющей политической позиции.

Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизацииУчитывая ее политические амбиции, напористость и жесткий характер, я не исключаю того, что Харрис не будет оставаться в тени, как, например, Майкл Пенс, а будет пытаться играть в едва ли не самостоятельную игру в вопросах, которые могут сыграть важную роль в ее будущей карьере, ведь очевидно, что она в будущем может побороться за пост президента США.

В частности, Харрис занимает радикальные позиции по основоположным вопросам американской внутренней политики:

Контроль за оборотом оружия

Поддержка ЛГБТ-сообщества, прав человека, что в консервативных штатах могут воспринять как попытку ущемить их в правах.

Урегулирование деятельности крупных корпораций

Реформа правоохранительной системы, которая расходится с планами администрации Трампа

Читайте такжеСША и Украина: два месяца до катастрофыЕдинственная проблема связана с тем, что Харрис – представительница "левеющего" крыла демократической партии, что уже создает проблемы для демократов, так как выбор партии в ее пользу может отпугнуть колеблющиеся штаты. Потому что для них Харрис - это тот же Трамп, но демократ. И в этом смысле ключевыми будут дебаты вице-президентов – на них будут обращать особое внимание, потому что то, что она скажет, будет важно для борьбы за умеренные голоса.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда