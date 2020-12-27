Почему компромисс между властью и ФОПами невозможен

Протесты ФОПов в Киеве/ УНИАН

Борьба власти с ФОПами показательна в том плане, что, как и почти всегда в Украине, не правы обе стороны. ФОПы (и население, и бизнес в целом) не хотят платить налоги. Это, очевидно, контрпродуктивная позиция с точки зрения государства.

Но, с другой стороны, платить налоги – контрпродуктивная позиция с точки зрения плательщика. И это касается не каких-то выдуманных налогов типа НДС, но даже ЕСВ.

Пенсионная система несправедлива и неэффективна. Если ты не принадлежишь к привилегированному сословию (чиновник, силовик, судья), то тебе нет смысла в ней участвовать. Выгоднее просто откладывать деньги – даже на депозит в государственном Ощадбанке. Точно также невыгодно платить остальные налоги.

Читайте такжеРазгон ФОПов может закончиться для Зеленского РостовомБюджет совершенно бессовестно разворовывается и, платя налоги, гражданин и бизнес не получают тех услуг от государства, которые они "оплачивают". Выгоднее покупать их самостоятельно "на рынке" - лечиться в частной клинике, нанимать репетиторов ребенку, покупать решения судов и так далее.

Попытка в таких условиях найти компромисс между неэффективным государством и хитрым бизнесом – не что иное как попытка жабы и гадюки подобрать удобную позу. Занятно, но бессмысленно.