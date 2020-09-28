Почему коронавирус в Украине напоминает начало эпидемии в Италии

Коронавирус в Украине сподвигнет украинцев к бунтам / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса Covid-19.

Как называть то увеличение количества инфицированных, госпитализированных и умерших, которое у нас отмечается несколько последних недель – первой или второй волной – наверное, не имеет особого значения. Потому что четких определений того, что считать волной, не существует.

Эта тема волн взята из истории пандемии гриппа "испанки" в 1918 году, где была четкая сезонность и были паузы в летний период. Но COVID-19 – это совершенно новая респираторная инфекция, которая не обязательно должна повторять естественное течение гриппа.

Я разделяю мнение тех экспертов, которые считают, что это все-таки первая волна, так как у нас одновременно с увеличением ежедневных случаев идет увеличение числа смертей в то время как в странах Западной Европы, где четко выражен повторный подъем заболеваемости, все же не происходит существенного увеличения смертности.

Нынешняя ситуация с коронавирусом напоминает начало сценария Италии в апреле. Такой рост числа заболевших начался после ослабления карантина – люди от него устали, в Украине на улицах не видели рефрижераторов с трупами и начали бесконтрольно социализироваться. И потому мы имеем то, что имеем.

Читайте такжеКоронавирус бушует в Украине: в Минздраве озвучили тревожные данныеОпыт, который накопили страны Запада, показывает, что самый большой риск для распространения инфекций – это большое скопление людей, чему у нас, накануне местных выборов, способствуют празднования дней городов, организованные мэрами.

Но несмотря на это, введение локдауна выглядит маловероятным. Это непопулярное решение и если его примут, то Украине грозят бунты. Кроме того, этого не выдержит наша экономика. Украина – не Израиль или США, которые компенсировали людям отсутствие зарплаты и возможности зарабатывать на жизнь. Потому я убеждена, что слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о возможном локдауне – это очередное запугивание украинцев, как и тогда, когда он уже закрывал парки для психологического давления.

Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специально для Главреда