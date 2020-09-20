УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястреба

Виталий Портников

Публицист, журналист

20 сентября 2020, 08:43

Никакого "гаранта ненападения" никогда не существовало, Киев занимался самообманом.

Лукашенко
Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной, правда, не уточнив, что усиление будет значить / Reuters

Александр Лукашенко заявил об "усилении" границ с Украиной. На первый взгляд, можно решить, что в отношении к Украине применена более мягкая мера, так как граница с этой страной не закрывается, а "всего лишь" усиливается. Но можно посмотреть на ситуацию и иначе. Литва и Польша – члены НАТО и "усиление" границы на этом направлении может выглядеть как демонстрация увеличения военного присутствия стран - членов ОДКБ. А Украину можно и попугать таким увеличением – тем более на фоне военных учений России и Беларуси.

Это "усиление" границы весьма показательно выглядит на фоне многолетней уверенности украинских политиков, что именно Лукашенко является гарантом безопасности их страны и ненападения на нее со стороны России. Эта уверенность стала вопросом национальной безопасности после того, как Россия и в самом деле напала на Украину в 2014 году. Лукашенко тогда встречался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, с которым Кремль отказывался поддерживать какие-либо официальные контакты, предоставил Минск в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Донбассе, затем проводил переговоры как с новым украинским президентом Петром Порошенко, так и с его преемником Владимиром Зеленским.

Читайте такжеКакие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция ЕвропарламентаНа авторитарный характер лукашенковского режима в Киеве предпочитали закрывать глаза. Я бы сказал – предпочитали всегда.

Для Леонида Кучмы и Виктора Януковича Лукашенко был партнером по общему курсу интеграции с Россией. Для Виктора Ющенко – коллегой, который предоставил ему возможность стать "адвокатом Беларуси" в Европе. Ну а для Порошенко и Зеленского он уже "гарант ненападения". Человек, с которым важно поддерживать самые добрые отношения и на авторитарный характер режима которого нужно закрывать глаза.

Ради ненападения, разумеется.

Никакого "гаранта ненападения" никогда не существовало

И вдруг оказалось, что эти гарантии – миф чистой воды, а Лукашенко вместе с Путиным защищает Союзное государство от агрессии извне. Причем среди стран, которые участвовали в подготовке свержения его режима, белорусский правитель уверенно называет и Украину. И это несмотря на то, что в начале десятилетия, которое Лукашенко отвел Западу для подготовки этого плана, украинским президентом был Виктор Янукович – явно не враг своего белорусского коллеги. Да и Порошенко с Зеленским враждебности не проявляли. Но Лукашенко до этого никакого дела нет. Для него главное – заинтересовать Путина байкой о западной (и украинской, конечно же) угрозе и добиться безоговорочной поддержки.

А украинская безопасность, "гарантом" которой Лукашенко якобы был все эти годы, оказалась просто разменной монетой в этой неприглядной игре. Это, конечно, еще не означает, что Россия завтра нападет на Украину со стороны Беларуси. Но означает другое – никакого "гаранта ненападения" никогда не существовало. Лукашенко изображал этого гаранта до того самого дня, пока ему это было выгодно в торгах с Путиным. Но если завтра ему будет выгодно для сохранения власти поучаствовать в нападении на Украину – он и это сделает не колеблясь.

Виталий Портников Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:49
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных
08:43
Почему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястреба мнение
08:30
Экс-депутат Госдумы раскрыл, как используют отравление Навального Видео
07:53
Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным Видео
07:22
Разумков анонсировал непростой бюджетный процесс Видео
07:10
Симпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото
06:56
Чего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса мнение
06:30
Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать
06:22
Коронавирус в Украине надолго: врач призвала усилить контроль над карантином Видео
06:06
Кравчук назвал условие поездки в ОРДЛО и рассказал, с кем готов вести переговоры Видео
06:04
В Слуге народа объяснили, почему Россия уже поглотила Беларусь Видео
05:44
Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
05:23
"Удачное соблазнение": в любовных сетях одного знака Зодиака будет "улов" – астрологи Видео
05:20
У Путина карт-бланш на ввод войск в Беларусь: эксперт оценил угрозу для Украины Видео
05:00
В МИД Украины оценили возможность переговоров Зеленского и Путина Видео
04:12
Создатель Новичка объяснил, что спасло жизнь Навальному Видео
03:50
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
03:41
Коронавирус опять "вцепился" в Германию и вернул апрельский темп Видео
03:19
Диетолог раскрыла правила использования растительного масла Видео
02:39
В Минздраве назвали условие досрочного прекращения самоизоляции Видео
02:02
У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси Видео
01:35
В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2 Видео
01:30
Санкции и будущее Лукашенко: Тихановская угодила в скандал с пранкерами Видео
01:04
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
00:41
Синоптик назвал дату начала бабьего лета Видео
00:13
В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси Видео
19 сентября, суббота
23:57
Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных Видео
23:28
Китай резко ответил США на санкции против TikTok
23:01
Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ
22:31
Опозорился по полной: налоговик хотел украсть презервативы из магазина
22:25
Гороскоп для всех на 20 сентября: кому сулят неожиданности Видео
22:04
Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД Видео
22:03
"Грязная история": нардеп оправдалась за интимную переписку
21:36
Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии
21:33
Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных Видео
21:00
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
20:27
Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными
20:06
Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального Видео
20:04
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
20:01
Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом
19:45
Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине Видео
19:30
В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке Видео
19:27
Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие Видео
19:15
На съезде партии Блок Эдуарда Гурвица выдвинули кандидата на пост мэра Одессы актуально
18:57
Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина Видео
18:52
От скромности не умрет: Путин ошарашил заявлением о "супероружии"
17:42
"Иди домой, бл*дь тупая": в Минске силовики жестко разогнали женский марш протеста Видео
17:20
Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера Видео
17:03
В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19 Видео
16:57
"Путин, выпей Новичок": Хабаровск накрыла новая волна протестов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять