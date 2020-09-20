Почему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястреба

Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной, правда, не уточнив, что усиление будет значить / Reuters

Александр Лукашенко заявил об "усилении" границ с Украиной. На первый взгляд, можно решить, что в отношении к Украине применена более мягкая мера, так как граница с этой страной не закрывается, а "всего лишь" усиливается. Но можно посмотреть на ситуацию и иначе. Литва и Польша – члены НАТО и "усиление" границы на этом направлении может выглядеть как демонстрация увеличения военного присутствия стран - членов ОДКБ. А Украину можно и попугать таким увеличением – тем более на фоне военных учений России и Беларуси.

Это "усиление" границы весьма показательно выглядит на фоне многолетней уверенности украинских политиков, что именно Лукашенко является гарантом безопасности их страны и ненападения на нее со стороны России. Эта уверенность стала вопросом национальной безопасности после того, как Россия и в самом деле напала на Украину в 2014 году. Лукашенко тогда встречался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, с которым Кремль отказывался поддерживать какие-либо официальные контакты, предоставил Минск в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Донбассе, затем проводил переговоры как с новым украинским президентом Петром Порошенко, так и с его преемником Владимиром Зеленским.

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Для Леонида Кучмы и Виктора Януковича Лукашенко был партнером по общему курсу интеграции с Россией. Для Виктора Ющенко – коллегой, который предоставил ему возможность стать "адвокатом Беларуси" в Европе. Ну а для Порошенко и Зеленского он уже "гарант ненападения". Человек, с которым важно поддерживать самые добрые отношения и на авторитарный характер режима которого нужно закрывать глаза.

Ради ненападения, разумеется.

Никакого "гаранта ненападения" никогда не существовало

И вдруг оказалось, что эти гарантии – миф чистой воды, а Лукашенко вместе с Путиным защищает Союзное государство от агрессии извне. Причем среди стран, которые участвовали в подготовке свержения его режима, белорусский правитель уверенно называет и Украину. И это несмотря на то, что в начале десятилетия, которое Лукашенко отвел Западу для подготовки этого плана, украинским президентом был Виктор Янукович – явно не враг своего белорусского коллеги. Да и Порошенко с Зеленским враждебности не проявляли. Но Лукашенко до этого никакого дела нет. Для него главное – заинтересовать Путина байкой о западной (и украинской, конечно же) угрозе и добиться безоговорочной поддержки.

А украинская безопасность, "гарантом" которой Лукашенко якобы был все эти годы, оказалась просто разменной монетой в этой неприглядной игре. Это, конечно, еще не означает, что Россия завтра нападет на Украину со стороны Беларуси. Но означает другое – никакого "гаранта ненападения" никогда не существовало. Лукашенко изображал этого гаранта до того самого дня, пока ему это было выгодно в торгах с Путиным. Но если завтра ему будет выгодно для сохранения власти поучаствовать в нападении на Украину – он и это сделает не колеблясь.