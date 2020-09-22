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Почему Лукашенко с души воротит от Путина

Андрей Илларионов

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне

22 сентября 2020, 09:44

Путин разрушил планы белорусского президента.

Путин Лукашенко
На самом деле Лукашенко терпеть не может Путина/ GettyImages

После встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в мире заговорили о создании союзного государства России и Беларуси. На самом деле такое государство уже существует более 20 лет - договор об этом Лукашенко подписал с Ельциным еще в декабре 1999 года.

Главная цель, какую преследовал Лукашенко, идя на подписание этого договора – его личная судьба: он рассчитывал стать президентом объединённого государства, поскольку в декабре 1999 года Борис Николаевич Ельцин выглядел слабым, болезненным, неспособным управлять Россией.

На июнь 2000 года были запланированы президентские выборы в России, и Лукашенко полагал, что никого другого – более красивого, убедительного, здорового, молодого и привлекательного для российских граждан, чем он, нет, а потому он сможет легко и непринуждённо выиграть выборы президента союзного государства Беларуси и России.

Читайте такжеКредит на конституцию: что Путин готовит БеларусиКак известно, он ошибся, и на этом посту оказался другой человек, который по степени здоровья, молодости и задора превзошёл и господина Лукашенко. Таким образом, его планы пришлось отложить. И лишь тогда, когда Путин остался на второй срок, Лукашенко стал понимать, что это может быть навсегда. В результате у Лукашенко возникли особые "братские" чувства по отношению к человеку, укравшему, по его мнению, у него кремлёвский трон.

У Путина, унаследовавшего договор о союзном государстве, были свои виды на Беларусь. Ещё в статье 2012 года он описал западные границы так называемой "исторической России". Этого термина нет в школьных и вузовских учебниках истории – данная концепция родилась после распада СССР в среде российских имперцев. То, что Путин взял эту концепцию на вооружение, само по себе показательно.

Но он дал и свою интерпретацию этого термина. В соответствии с его пониманием западные границы "исторической России" проходят по западным границам Российской империи на конец XVIII века, то есть после Третьего раздела Речи Посполитой. Это границы, проходящие по рекам Неман, Западный Буг, Збруч и Днестр. Таким образом, в состав "исторической России" полностью входит вся Беларусь и бо́льшая часть нынешней Украины, за исключением Галичины, Волыни, Закарпатья и Буковины.

Путинские намерения с 2012 года не изменились. Он неоднократно к этому возвращался, в том числе и в прошлом году в речи на параде 9 мая, когда говорил о необходимости восстановления "исторической России" войскам, слушавшим своего главнокомандующего.

Так что для Путина аннексия Беларуси Россией в соответствии с его концепцией "исторической России" является не только теоретической целью, но и практической задачей, какую он поставил перед своими войсками.

Сейчас речь идет не о создании союзного государства, а об аннексии Беларуси Россией и изменении её юридического статуса.

Влияют ли эти путинские планы на Украину? Естественно, ведь Украина также является предметом вожделения кремлёвского лидера. Он не отказался от этих целей и рассчитывает заполучить не только левобережную Украину, но и город Киев, и правобережную Украину до Збруча.

Владимир Путин Андрей Илларионов новости России новости Беларуси Александр Лукашенко
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