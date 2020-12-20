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Почему настоящие хозяева Сытника не желают его ухода с поста НАБУ

Вячеслав Чечило

Журналист

20 декабря 2020, 10:17

Сытник неоднократно замешан в коррупционных делах, на пост Сытника легко найдется замена - почему же он до сих пор остается в своем кресле?

Артем Сытник
Артем Сытник / nv.ua

Незаметно подошла значимая дата. Исполняется ровно год, как директор НАБУ Артем Сытник оказался в официальном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Перед этим Сытник проиграл апелляцию в апелляционном суде и заплатил штраф 3400 грн.

Суть дела там довольно непримечательна – Сытник за чужой счет отдыхал в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, не заплатив около 25 тысяч гривен, - обычное дело для украинского чиновника. Примечательно другое – вот уже год главный антикоррупционный орган страны возглавляет официальный коррупционер. Сытник не ушел с поста ни тогда, ни сейчас – после признания его назначения неконституционным.

В руководстве НАБУ нет случайных людей. Любой зам Сытника может выполнять его обязанности и при этом суть органа не поменяется – он все так же будет подотчетен не Украине, а "нашим партнерам". Первый зам Сытника Гизо Углава даже более верный "соросенок", чем его шеф. Так в чем же дело? Почему хозяева не сменили Сытника на и.о.? А просто не посчитали нужным создавать прецедент – законы туземцев не могут влиять на назначения чиновников метрополии. Это – незыблемое правило колониализма.

Читайте такжеРоссийское государство - это мозг с одной извилинойПрезидент Украины может решительно требовать неконституционным путем распустить Конституционный суд. "Гут, Вольдемар, гут". Но президент Украины даже заикнуться не смеет о необходимости отставки Сытника, на что уже есть целая пачка законных оснований. "Решение Конституционного суда… не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности". Это все, что может проблеять Зеленский перед послами G7.

Не нужно недооценивать Сытника. Сытник — это не просто символ бесполезности и проваленной борьбы с коррупцией. Это – символ колониального статуса Украины.

НАБУ Артем Сытник Вячеслав Чечило новости Украины Гизо Углава
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