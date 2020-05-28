Почему обыски у Порошенко - это цирк

Во время обыска следователи не застали экс-президента, поэтому вызов на допрос вручили его супруге Марине Порошенко / ГБР

Обыск в музее Гончара, где ГБР искали картины Порошенко – это всё тот же гребаный цирк, коим является вся украинская политика, где ничего серьезного за исключением бабла, которое пилят через бюджет. Все остальное это просто цирк и забавно, что цирк в музее прошел с подачи института, который создал сам Порошенко во время своего президентства.

Собственно говоря, фейковые институты создают фейковую видимость деятельности. Все эти НАБУ, ГБР, САП, НАПК - импотентные органы которые ничего кроме вытягивания из бюджета на свою бессмысленную деятельность денег не способны и в рамках сегодняшней системы ничего не сделают.

Читайте такжеРазборки с Порошенко - не самая большая проблема ЗеленскогоСерьезно относиться к тому, что происходит вокруг Порошенко сейчас могут только порохоботы в лице мальчиков и девочек из Демсокиры и всяких гаев и поярковых, которые спят и видят Петра Алексеевича, потому что он – их кормушка, и, естественно, когда даже малейшая угроза для их дойной коровы возникает, это вызывает болезненную реакцию.

Я не поверю в серьезность этого цирка до того момента, пока Порошенко не начнет скакать по крышам, а потом его с мешком на голове не отправят каким-то тайным рейсом в Варшаву, где он будет на пресс-конференциях рассказывать сказки, как прежде - Саакашвили, а потом прорываться через границу.

А пока это всё развод от нашего теневого "глубинного государства", которое таким образом лохам вешает лапшу на уши, пока где-то в укравтодрах и других сытных местах и других идет неустанный распил наших денег.