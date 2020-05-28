УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему обыски у Порошенко - это цирк

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

28 мая 2020, 06:59

"Преследование" бывшего президента не более чем спектакль, призванный отвлечь народ от распилов в тени.

Марина Порошенко, повестка
Во время обыска следователи не застали экс-президента, поэтому вызов на допрос вручили его супруге Марине Порошенко / ГБР

Обыск в музее Гончара, где ГБР искали картины Порошенко – это всё тот же гребаный цирк, коим является вся украинская политика, где ничего серьезного за исключением бабла, которое пилят через бюджет. Все остальное это просто цирк и забавно, что цирк в музее прошел с подачи института, который создал сам Порошенко во время своего президентства.

Собственно говоря, фейковые институты создают фейковую видимость деятельности. Все эти НАБУ, ГБР, САП, НАПК - импотентные органы которые ничего кроме вытягивания из бюджета на свою бессмысленную деятельность денег не способны и в рамках сегодняшней системы ничего не сделают.

Читайте такжеРазборки с Порошенко - не самая большая проблема ЗеленскогоСерьезно относиться к тому, что происходит вокруг Порошенко сейчас могут только порохоботы в лице мальчиков и девочек из Демсокиры и всяких гаев и поярковых, которые спят и видят Петра Алексеевича, потому что он – их кормушка, и, естественно, когда даже малейшая угроза для их дойной коровы возникает, это вызывает болезненную реакцию.

Я не поверю в серьезность этого цирка до того момента, пока Порошенко не начнет скакать по крышам, а потом его с мешком на голове не отправят каким-то тайным рейсом в Варшаву, где он будет на пресс-конференциях рассказывать сказки, как прежде - Саакашвили, а потом прорываться через границу.

А пока это всё развод от нашего теневого "глубинного государства", которое таким образом лохам вешает лапшу на уши, пока где-то в укравтодрах и других сытных местах и других идет неустанный распил наших денег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
06:59
Почему обыски у Порошенко - это цирк мнение
06:42
Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз Видео
06:20
Почему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученых
05:50
Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020
05:18
Нейтрализует коронавирус: ученые сделали прорыв в создании вакцины против COVID-19
05:02
Женское безумие: самые модные сандалии на лето - фото Фото
04:43
Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением
04:11
Украина превратится в Австралию: ученые дали пугающий прогноз изменения климата Видео
03:33
Что будет с зарплатами госслужащих: в Кабмине назвали список изменений
03:01
Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют
02:16
Медики рассказали, какие привычки сберегут здоровье до старости
01:37
С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные
00:54
Первое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае
00:19
Вознесение Господне 2020: какой сегодня праздник 28 мая и поздравления
27 мая, среда
23:54
В Кремле припугнули "непоправимыми последствиями" из-за плана В по Донбассу
23:25
SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая
22:39
Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро
22:08
Во Франции на заводе произошла кровавая стрельба: есть жертвы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять