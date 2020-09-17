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Почему падение рейтинга ничем не грозит Зеленскому и его партии

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

17 сентября 2020, 09:28

Пока в Украине не появится реальная альтернатива с новыми лицами, избиратели автоматически будут поддерживать как президента, так и его политсилу.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Результаты опроса о доверии к власти (главой государства довольны 35%, недовольны 57% - прим. Главред) выглядят не так однозначно, особенно, если смотреть на эти цифры в сравнении. Приблизительно с середины этого года доверие к президенту Зеленскому снижается, но не катастрофично - падение даже сейчас вдвое ниже, чем к Порошенко или Януковичу за тот же период времени. Поэтому говорить о катастрофе пока рано.

Эти цифры – скорее, материал для раздумий. Потому что рейтинг президента на фоне остальных остается высоким. Серьезных конкурентов у него пока нет – они существенно отстают и самое главное – их рейтинги не растут. Все рейтинги демонстрируют одно – как бы не проседал рейтинг Зеленского и доверие к нему, конкурентам это ничего не дает, так как рейтинги Тимошенко, Бойко остановились на показателях полуторагодичной давности и могут колебаться на 1-2%, но не более. Исходя из этого, он выиграл бы у кого угодно из них во втором туре.

Стратегически последствия недоверия могут быть негативными, но пока я не вижу угроз для Зеленского до тех пор, пока не сформируется реальная альтернатива. Объективно ее сейчас нет – это все еще те же люди, которых он победил на президентских выборах.

И так как при победе Зеленского удалось снизить влияние старых элит, избиратели и сейчас не хотят их возвращать, даже несмотря на все проблемы, которые возникли у Зеленского.

Читайте такжеПолитолог пояснил, как Зеленскому "отыгрывать доверие и рейтинги"Также удерживает рейтинг и ожидание в вопросах мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Нельзя сказать, что есть результат, но есть тенденции, которые для избирателей выглядят обнадеживающими – это и сорокадневное перемирие, и возрождение Нормандского формата и многочисленные обмены пленными. И, судя по всему, избиратели все еще склонны ждать успеха в этом процессе.

Кроме того, выглядят перспективными для избирателей и некоторые инфраструктурные проекты, как, например, так называемый проект Большого строительства – по крайней мере, это то, что можно увидеть воочию и сейчас это является базой электорального доверия для Зеленского.

Что касается рейтинга Слуги народа, то он всегда был ниже рейтинга президента. И если уменьшается рейтинг Зеленского, то будет уменьшаться и рейтинг его партии. Но, несмотря на падающий рейтинг, Слуга народа до сих пор остается лидером – на данном этапе это не монобольшинство, но это до сих пор первое место в Раде. И корреляция будет сохраняться и в дальнейшем, потому что для украинцев Слуга народа все еще остается партией президента, поддержка которой напрямую зависит от рейтинга Зеленского.

Петр Олещук Владимир Зеленский Слуга народа местные выборы в Украине новости Украины соцопрос
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