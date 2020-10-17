Почему повальная коррупция в Украине неискоренима

Генпрокуратура / УНИАН

Почему генеральные прокуроры никого не сажают? После Революции достоинства в стране уже восьмой генеральный прокурор (включая врио), и не один значимый коррупционер не посажен. И в обозримом будущем не будет посажен, сколько бы не меняли генеральных прокуроров.

На то есть две основные причины.

Одна фундаментальная. Реальная власть в нашей стране по-прежнему принадлежит олигархическим кланам. Поэтому ни один прокурор не в состоянии привлечь эти кланы к ответственности. Рассчитывать на это наивно. Дураков среди прокуроров нет, они прекрасно понимают что им просто переломают позвоночник.

Но есть и вторая, очень прозаическая причина. Чисто экономическая.

Думаю никто не будет возражать, что в нашей стране генеральный прокурор легко может "зарабатывать" в среднем 1 млн $ в день на продаже уголовных дел. Это по самым скромным подсчётам. Это если генпрокурор не склонен к большому риску.

Далее, минимальный срок пребывания в кресле ген прокурора это 6 месяцев - раньше выгнать практически невозможно. То есть за полгода можно спокойно "накосить" где-то 120-150 млн долл.

Читайте такжеВкусив украинских плодов, Запад получил лишь диареюТеперь вопрос: Будет ли действенной угроза уволить ген прокурора, если у него не будет посадок? Что он выберет: переломанный позвоночник или 100 лимонов?

Вопрос, конечно, риторический. Все прекрасно умеют считать деньги.

Что интересно, что такая же логика действует и на всех других должностях: начальник таможни, налоговой, ГБР, НАБУ, и т.д.

В рамках существующей политической системы ничего изменить невозможно, сколько выборов ни проводи и сколько прокуроров ни меняй.

Сначала должна произойти буржуазная революция, прежде чем можно будет надеется на перемены к лучшему. И главная интрига состоит в ответе на вопрос: произойдёт ли революция до развала Украины и страна будет спасена или нет?