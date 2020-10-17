Почему повальная коррупция в Украине неискоренима

Что-то изменить может только революция, вопрос в том, произойдет она до распада государства или после.
Почему генеральные прокуроры никого не сажают? После Революции достоинства в стране уже восьмой генеральный прокурор (включая врио), и не один значимый коррупционер не посажен. И в обозримом будущем не будет посажен, сколько бы не меняли генеральных прокуроров.
На то есть две основные причины.
Одна фундаментальная. Реальная власть в нашей стране по-прежнему принадлежит олигархическим кланам. Поэтому ни один прокурор не в состоянии привлечь эти кланы к ответственности. Рассчитывать на это наивно. Дураков среди прокуроров нет, они прекрасно понимают что им просто переломают позвоночник.
Но есть и вторая, очень прозаическая причина. Чисто экономическая.
Думаю никто не будет возражать, что в нашей стране генеральный прокурор легко может "зарабатывать" в среднем 1 млн $ в день на продаже уголовных дел. Это по самым скромным подсчётам. Это если генпрокурор не склонен к большому риску.
Далее, минимальный срок пребывания в кресле ген прокурора это 6 месяцев - раньше выгнать практически невозможно. То есть за полгода можно спокойно "накосить" где-то 120-150 млн долл.
Читайте такжеВкусив украинских плодов, Запад получил лишь диареюТеперь вопрос: Будет ли действенной угроза уволить ген прокурора, если у него не будет посадок? Что он выберет: переломанный позвоночник или 100 лимонов?
Вопрос, конечно, риторический. Все прекрасно умеют считать деньги.
Что интересно, что такая же логика действует и на всех других должностях: начальник таможни, налоговой, ГБР, НАБУ, и т.д.
В рамках существующей политической системы ничего изменить невозможно, сколько выборов ни проводи и сколько прокуроров ни меняй.
Сначала должна произойти буржуазная революция, прежде чем можно будет надеется на перемены к лучшему. И главная интрига состоит в ответе на вопрос: произойдёт ли революция до развала Украины и страна будет спасена или нет?