Почему Путин испугался привиться своей вакциной

Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не привился от коронавируса до сих пор просто потому, что не может использовать "несертифицированную вакцину" и ожидает окончания всех необходимых процедур.

Лучшую "рекламы" российских вакцин, думаю, трудно придумать. На протяжении нескольких месяцев в России говорят о появлении этих вакцин как о несомненном достижении отечественной медицины, о их регистрации сообщал лично Путин. Возражения западных специалистов о том, что понимание эффективности и побочных эффектов российских вакцин может быть получено только тогда, когда ими будет привито куда большее количество людей, с презрением отметались. Конечно, ведь в области вакцин Россия впереди планеты всей, что изменят новые испытания?

Прививки практически уже входят в употребление, хотя их регистрация состоялась без необходимой третьей фазы клинических испытаний. Более того, среди первых прививались высокопоставленные российские чиновники – и не только российские! Это превратилось в настоящую гонку первопроходцев, доказательством лояльности президенту России, объявившему о очередном достижении отечественной науки. Даже Виктор Медведчук хвастался Владимиру Путину во время их последней встречи, что он и члены его семьи привились новой российской вакциной во время пребывания в аннексированном Россией Крыму. А еще Путин рассказывал, что среди тех, кто решил привиться, была его собственная дочь и она после прививки чувствует себя хорошо.

И вдруг… И вдруг все эти люди, какие бы там должности они не занимали, какие бы родственные связи не имели и какой бы "медицинский патриотизм" не демонстрировали, оказываются просто добровольцами, испытателями – а вовсе не пациентами. А "главный пациент" Владимир Путин ожидает реальных результатов испытаний. Что, собственно, логично для любого ответственного человека, заботящегося о своем здоровье. И я поступил бы точно также, как и Путин, если бы мне предложили бы привиться одной из российских вакцин – подождал бы окончания настоящих испытаний, а еще лучше – появления на рынке вакцины западного производства. Как-то надежнее, хотя если российский президент решит использовать западную вакцину, его пресс-секретарь, подозреваю, нас об этом не проинформирует.

Не логично в этой истории другое – презрение к здоровью собственных соотечественников, которые зачастую не по своей воле оказались участниками эксперимента, испытателями не прошедшего необходимые фазы клинических испытаний препарата. Оказалось, что речи и рапорты – это одно, а забота о собственном здоровье – совсем другое.

Впрочем, ничего другого от Владимира Путина и его окружения я и не ожидал.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии