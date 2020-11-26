УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Путин испугался привиться своей вакциной

Виталий Портников

Публицист, журналист

26 ноября 2020, 10:06

Если российский президент решит использовать западную вакцину, мы об этом, конечно, не узнаем.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не привился от коронавируса до сих пор просто потому, что не может использовать "несертифицированную вакцину" и ожидает окончания всех необходимых процедур.

Лучшую "рекламы" российских вакцин, думаю, трудно придумать. На протяжении нескольких месяцев в России говорят о появлении этих вакцин как о несомненном достижении отечественной медицины, о их регистрации сообщал лично Путин. Возражения западных специалистов о том, что понимание эффективности и побочных эффектов российских вакцин может быть получено только тогда, когда ими будет привито куда большее количество людей, с презрением отметались. Конечно, ведь в области вакцин Россия впереди планеты всей, что изменят новые испытания?

Прививки практически уже входят в употребление, хотя их регистрация состоялась без необходимой третьей фазы клинических испытаний. Более того, среди первых прививались высокопоставленные российские чиновники – и не только российские! Это превратилось в настоящую гонку первопроходцев, доказательством лояльности президенту России, объявившему о очередном достижении отечественной науки. Даже Виктор Медведчук хвастался Владимиру Путину во время их последней встречи, что он и члены его семьи привились новой российской вакциной во время пребывания в аннексированном Россией Крыму. А еще Путин рассказывал, что среди тех, кто решил привиться, была его собственная дочь и она после прививки чувствует себя хорошо.

И вдруг… И вдруг все эти люди, какие бы там должности они не занимали, какие бы родственные связи не имели и какой бы "медицинский патриотизм" не демонстрировали, оказываются просто добровольцами, испытателями – а вовсе не пациентами. А "главный пациент" Владимир Путин ожидает реальных результатов испытаний. Что, собственно, логично для любого ответственного человека, заботящегося о своем здоровье. И я поступил бы точно также, как и Путин, если бы мне предложили бы привиться одной из российских вакцин – подождал бы окончания настоящих испытаний, а еще лучше – появления на рынке вакцины западного производства. Как-то надежнее, хотя если российский президент решит использовать западную вакцину, его пресс-секретарь, подозреваю, нас об этом не проинформирует.

Не логично в этой истории другое – презрение к здоровью собственных соотечественников, которые зачастую не по своей воле оказались участниками эксперимента, испытателями не прошедшего необходимые фазы клинических испытаний препарата. Оказалось, что речи и рапорты – это одно, а забота о собственном здоровье – совсем другое.

Впрочем, ничего другого от Владимира Путина и его окружения я и не ожидал.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

новости России Виталий Портников Владимир Путин вакцина от коронавируса Спутник V
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Порошенко получил новую болезненную пощечинуПорошенко получил новую болезненную пощечину Почему украинцы остались с голой задницейПочему украинцы остались с голой задницей Утро после мальчишника на БанковойУтро после мальчишника на Банковой Без транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтовБез транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтов Где деньги, Зин?Где деньги, Зин?
Следующий материал

Последние новости

10:42
Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины
10:39
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
10:28
Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус Видео
10:28
Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения
10:23
Фокин объяснил отставку из ТКГ и сделал заявление о Минских соглашениях Видео
Реклама
10:20
Конфликт с Китаем, нейтралитет с РФ и "холод" к Украине: чего ждать от нового госсекретаря США Блинкена
10:06
Почему Путин испугался привиться своей вакциной мнение
09:55
Сергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую Видео
09:54
"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля" Видео
09:39
Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Марадоной Видео
09:29
Почему могут отказать в кредите, и как это исправить новости компании
09:28
"Гром среди ясного неба": между Киевом и Будапештом вспыхнул новый дипскандал Видео
08:55
Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью Видео
08:45
Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19 Видео
08:31
Украина для США - это руки, которыми загребают жар мнение
08:28
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
08:19
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
08:04
Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты Видео
07:59
Что есть при заражении коронавирусом - советы врача
07:32
Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена Видео
Реклама
07:23
Олег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий
07:22
Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз
06:58
Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты Видео
06:54
Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ мнение
06:34
Вскрытие показало, почему умер Диего Марадона Видео
06:31
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
06:10
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
05:59
Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей Видео
05:37
С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Фото
04:40
Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу Видео
04:08
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
03:29
Назван еще один ранний симптом коронавируса Видео
02:55
Красотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключенным
02:13
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
01:53
Умер Диего Марадона: знаковые моменты биографии легенды футбола Видео
01:31
Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса Видео
01:04
Азербайджан резко отреагировал на резолюцию Сената Франции по Карабаху​ Видео
00:23
Появились новые подробности смерти Марадоны​ Видео
25 ноября, среда
23:52
Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста
23:51
В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре
Реклама
23:16
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​ Видео
23:14
Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19 Видео
23:00
Ученые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19 Видео
22:35
Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря - СМИ​ Видео
22:23
"Диего вечен": футбольный мир прощается с Марадоной Видео
22:06
Андрей Садовой переизбран мэром Львова Видео
22:03
Могилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фото
21:46
Боруссия уничтожила Шахтер в матче Лиги Чемпионов Фото
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще почти 14 тысяч диагнозов Видео
21:37
Украина подписала безвиз с еще одной карибской страной Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять