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Почему скандал вокруг КСУ закончится так же быстро, как и начался

Александр Кочетков

политический аналитик

31 октября 2020, 06:57

Решение КСУ – это не тот повод, которым можно раскачать ситуацию.

Конституционный суд
Конституционный суд / УНИАН

В свое время в Украине, во времена президентства Леонида Кучмы, долго не создавался Конституционный суд. Тогда эта проволочка объяснялась тем, что решения суда придется выполнять, потому пока и без него можно обойтись.

Владимир Зеленский - первый президент-юрист по образованию, который ничего не смыслит в юриспруденции, в отличие от партийного деятеля Кучмы. Он действует по политическим "хотелкам". Например, захотел распустить Верховную Раду, что тоже было абсолютно незаконно, и в итоге ее распустил. История с роспуском КСУ – также его политическая "хотелка", но определяемая некой политической целесообразностью для Запада.

За всю историю Украины такие вещи происходили и не раз. Суть в том, что большинство ключевых решений в стране являются неконституционными. Так было и с изгнанием Януковича, и с приходом к власти Турчинова и освобождении из тюрьмы Тимошенко. То же самое происходит с кучей законов, которые принимались в парламенте при помощи кнопкодавства – они тоже незаконны и неконституционны с правовой точки зрения, но политически целесообразны.

Читайте такжеКак Зеленский поломал планы оппозицииИменно эта политическая целесообразность нам и прощается цивилизованным миром – мы делаем переход из советской системы (который сильно затянулся) в цивилизованную и на этом стыке как бы допускаются политически целесообразные решения и всякие Венецианские комиссии этого якобы не замечают.

Как должен был бы поступить Зеленский? Продолжить выступать в 95 квартале. Это было бы самым правильным его решением. Все остальные решения, с момента баллотирования в президенты и до сегодняшнего дня, являются ошибочными, так как нормальный руководитель никогда бы не допустил такой ситуации.

Решение КСУ является юридически обоснованным, (хотя и не безупречно), но политически оно абсолютно губительно для Украины. Это то, что дестабилизирует ситуацию внутри и вокруг страны. Но у нас никогда ничего не происходит само по себе. И такое, очевидно скандальное решение суда (в котором сидят неглупые люди, которые не хотят потерять свою зарплату в 380-450 окладов), стало следствием того, что судьи увидели слабую власть президента.

Потому они приняли такое решение, а присоветовали им это те, кому выгодна дестабилизация общеполитической ситуации. Тем, кто хочет запустить парламентские выборы, создать парламентскую республику, при которой парламент и Кабмин будут работать в своем ключе, а Зеленского - глашатаем в Офисе президента, на которого никто не будет обращать внимания.

И это выгодно лишь двум политсилам - ОПЗЖ и ЕС, что бы те не заявляли, поскольку с учетом давнего знакомства Медведчука и Порошенко, которые всю жизнь были партнерами (хоть вслух этого и не скажут), эти две политсилы взаимодействуют, занимая при этом крайне проевропейские и крайне пророссийские позиции. Именно им выгодно расшатать ситуацию в стране и попытаться добиться своих целей.

Читайте такжеУкраина окончательно превратилась в "банановую республику"Однако решение КСУ – это не тот повод, которым можно раскачать ситуацию. Он серьезный с точки зрения внешней политики, но не внутренней. Людей больше волнуют экономические моменты, связанные с ковидом, отсутствием соцвыплат или тарифами. Потому, так как Зеленский настроен решительно, скоро и повод для протестов, исчезнет так же быстро, как и появился.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Верховная Рада Владимир Зеленский Конституционный Суд Александр Кочетков новости Украины Европейская солидарность ОПЗЖ
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