Почему Соглашение об ассоциации с Евросоюзом нужно менять

Украине пора избавиться от "хуторянского мышления" и потребовать более выгодных для себя условий / avto-polis.kiev.ua

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом требует пересмотра, уверен вице-премьер-министр нашей страны по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. В частности, большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС не устраивают наших производителей.

Безусловно, в Евросоюзе будут не в восторге от попытки Украины добиться более выгодных для себя условий соглашений. Однако Украине пора осознать, что она – не сто долларов, чтобы всем нравиться. Ей пора перестать бояться, что кто-то что-то не то подумает, если она попытается действовать в собственных интересах, так как это чисто "хуторянское мышление", которое до сих пор сохраняется у украинских политиков: сначала они оторвались от Москвы, но сразу же со всех ног побежали к Брюсселю, Берлину и ко всем остальным. Украине пора научиться отстаивать собственные национальные интересы, как это делают все страны.

Инициатива, высказанная Пристайко, заслуживает всесторонней поддержки. Ведь Соглашение об ассоциации с Евросоюзом было невыгодно Украине. Это было понятно изначально, еще при подписании. Теперь же это стало очевидным для всех. Сказок не существует…

Читайте такжеКастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летомОднако есть большие сомнения, что Евросоюз согласится на пересмотр данного соглашения, поскольку сам столкнулся сейчас с существенными экономическими проблемами. Потому, естественно, руководство ЕС будет стараться не впускать дополнительных конкурентов на свой рынок и будет придерживаться жесткой позиции по данному вопросу.

Зона свободной торговли с Евросоюзом существует только на красивых слайдах грантоедов-теоретиков. В действительности ЕС четко понимает собственные интересы и выгоды, защищает свои рынки и никому лишнему не позволяет туда зайти.

Так что ЕС вряд ли согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации.

В таком случае Украина может пойти другим путем. Например, она может провести локализацию производств в госзакупках, как это делают все страны Евросоюза, начать проводить протекционистскую политику и перестать играть в эту ерунду под названием "зона свободной торговли".

Все, так называемое, "восточное партнерство" в представлении ЕС сводится к следующему: "Мы вам можем продавать что угодно, а вы нам – только по квотам, причем желательно только аграрную продукцию". Так кратко можно сформулировать чисто колониальную политику Евросоюза по отношению к Украине.

Однако, если украинское руководство действительно инициирует пересмотр условий Соглашения об ассоциации, это растянется на долгие годы, потому что все страны ЕС будут торпедировать его, как только можно. Либо же они потребуют от Украины дополнительных уступок, которые приведут к еще большей деградации украинской и к еще большему экспорту украинской рабочей силы в ЕС.

Если Зеленский не побоится пойти на этот шаг и на обострение с ЕС, особенно в части госзакупок, это будет большим позитивом. А если ему еще и удастся добиться пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС в более выгодную для Украины сторону, а также большей занятости украинского населения, в политическом плане он только выиграет. А все возможные крики насчет того, что "за соглашения с Евросоюзом стоял Майдан", и прочие манипуляции отойдут на второй план.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда