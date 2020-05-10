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Почему Украина правильно проигнорировала угрозы из Грузии

Александр Кочетков

политический аналитик

10 мая 2020, 06:51публикуется на языке оригинала

Без субъектности страна не может быть успешной.

Саакашвили на митинге
Михаил Саакашвили получил в Украине новую должность - он назначен председателем Исполнительного комитета реформ / РБК

Без субъектности страна не может быть успешной.

"Грузия отозвала своего посла для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили".

В этом сообщении прекрасно все! Да — маленькая, да — во многом с пророссийским руководством страна, да — по надуманному поводу, но демонстрирует алгоритм, по которому реализовывается реальная международная политика.

Украина, действуя в своих интересах, как она их понимает, приняла сугубо внутреннее решение, назначив своего гражданина туда, куда она считает нужным. Грузия считает, что этим назначением ущемлены ее интересы, и предпринимает дипломатический демарш, отзывая посла.

Читайте такжеСаакашвили станет бронепоездом ЗеленскогоВозможно, назначение Михаила Саакашвили и не лучший пример, но именно так должно быть постоянно и со всеми: мы ищем свои интересы, оцениваем потенциальные выгоды и риски и принимаем свои решения. А затем имеем дело с последствиями, которые нас не пугают, потому что мы их заранее взвесили.

И пускай весь мир подождет! Жаль, что вряд ли в обозримом будущем подобная линия поведения станет распространяться на реально сильных международных игроков — РФ, США, Европу. А ведь надо, нет другого пути получения субъектности.

А вот что получится в результате назначения Саакашвили - это предмет отдельного анализа.

Александр Кочетков Михаил Саакашвили новости Украины новости Грузии
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