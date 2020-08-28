У Украины есть лишь один способ вырваться из нищеты

Бедность Украины становится просто неприличной, но остается по-прежнему неодолимой / Reuters

Уровень жизни в Украине самый низкий в Европе. Это тем более удивительно, если учесть отличные экономико-географические производственные факторы Украины: знаменитые черноземы, выгодное географическое положение, полезные ископаемые, образованное население и т.д.

И тем не менее мы неприлично бедны.

О причинах нашей бедности я писал уже не раз.

Но что делать? Как вылезти из беспросветной бедности?

99% украинцев глубоко убеждены, что для того чтобы поднять экономику надо разработать хороший план, в котором все предусмотреть, где все элементы плана были бы научно обоснованы, согласованы между собой и привязаны ко времени.

Читайте такжеПочему все глобальные реформы в Украине всегда заканчиваются проваломВ соответствии с этими убеждениями сотни, если не тысячи экономистов, включая западных и даже МВФ, постоянно разрабатывают бесконечные планы экономических реформ, но... воз и ныне там. Ничего не дает эффекта. Мы как были бедными, так и остаёмся. Более того, разрыв между нами и европейскими странами все увеличивается и грозит стать уже непреодолимым.

Так в чем причина? Почему все наши планы не срабатывают и экономика реально не растет. Точнее, она падает, падает скачками.

Все дело в том, что те же 99% украинцев, включая экономистов, не понимают одной важнейшей истины. А именно: любая экономика - это, в конечном итоге, всегда производная от тех нравственных ценностей, которые культивирует в первую очередь правящий класс страны.

Чем выше нравственность, тем сильнее экономика. И наоборот.

Тот факт, что экономика Украины находится на последнем месте в Европе, является следствием того, что с момента обретения независимости и по нынешний день власть в стране принадлежит элите, которая разделяет воровскую мораль.

Хотел бы уточнить: наш политический класс не просто коррумпированный. Если бы так, то это было бы полбеды. Коррумпированных элит в мире много, даже в США сейчас политическая верхушка вся погрязла в коррупции. Наша правящая элита криминальна по своей природе, т.е. она это симбиоз криминалитета, мафии, коррумпированного чиновничества, силовиков и продажной интеллигенции, которая обслуживает интересы правящего класса. Все они исповедуют блатную мораль, т.е. мыслят криминальными категориям, а именно: нае...ть, отобрать, кинуть лоха, украсть, отобрать, наехать, покалечить, убить, верность клану и т.д.

Поэтому до тех пор, пока к власти не придёт другая элита, с более высокой нравственностью, поднять экономику не возможно, в принципе.

Читайте такжеМВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветьВсе дело в морали, а не в красивых планах реформирования страны.

Кстати, когда МВФ кредитует Украину, то он вольно или невольно, но удерживает у власти нынешнюю криминальную элиту. На этот побочный эффект деятельности МВФ указывают многие серьёзные экономисты.

Но как сменить нравственность правящей элиты?

Только в результате социальной революции. По-другому нравственность, увы, не меняется.

Ну, не в результате же выборов, конечно!