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Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения

Алла Мироненко

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

6 ноября 2020, 10:16

Стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом – это результат того, что часть украинцев по-прежнему не верит, что этот вирус укладывает людей в гробы и на больничные койки.

Коронавирус
Украине нужно не ужесточать карантин, а наконец начать соблюдать уже существующие правила / УНИАН

Дополнительные ограничения и ужесточение карантина в сложившейся в Украине эпидемической ситуации вряд ли помогут. Гораздо важнее, чтобы украинцы наконец начали выполнять те правила, которые уже существуют, а прежде всего – соблюдали масочный режим.

Ведь до сих пор в той же Одессе люди в набитых битком маршрутках по-прежнему не надевают маски. Аналогичная ситуация – и в Днепре. Не могу этого понять. Такие граждане не верят, что вирус действительно существует, что он укладывает людей в гробы и на больничные койки? Такое поведение трудно объяснить.

Есть и отдельные персонажи, которые со скандалом отказываются надеть маску в магазине, даже когда их об этом просят или когда их отказываются обслуживать кассиры. Это – слабоумие, иначе не скажешь. Такие люди просто пока не знают и не представляют, что такое лежать в больнице, задыхаясь и ожидая, пока до тебя дойдет очередь и тебе дадут подышать кислородом. Наверное, пока такие граждане не столкнутся с Covid-19, думать не начнут.

Некоторые люди, которых я считала здравомыслящими, по-прежнему считают, что всю историю с коронавирусом и пандемией придумали специально, чтобы не давать им работать – мол, кто видел тот вирус. Вирус – это вообще-то невидимый объект. А о том, что встреча с ним состоялась, они узнают уже потом – по последствиям, которые проявятся…

Чего тогда удивляться стремительно растущему количеству зараженных Covid-19 в Украине? Потому я и утверждаю, что нам крайне важно соблюдать те элементарные правила, которые уже существуют, а не ждать введения более строгих ограничений.

Кроме того, люди часто заражаются в семьях – от одного члена семьи, подхватившего коронавирус, заражаются и остальные. Заставить людей и дома ходить в масках, мягко говоря, непросто. И это тоже сказывается на росте заболеваемости.

Процесс в Украине сегодня запущен, больных коронавирусом очень много. А чем больше больных, тем больше вероятность, что заразятся те, кто еще не переболел. Поскольку эта инфекция пока не контролируется средствами вакцинопрофилактики, одни украинцы, даст бог, дождутся вакцинации, а другим придется переболеть – кому легче, кому сложнее.

Что касается "карантина выходного дня", который сейчас украинская власть подумывает ввести, то эффективность этой меры сомнительна. Среди прочего "карантин выходного дня" предусматривает ограничение работы магазинов, супермаркетов и т.д. К примеру, Турция проходила через подобный опыт, и ничего хорошего из этого не вышло: подобные ограничения, наоборот, создали у населения ажиотаж, когда все ринулись в магазины, создали столпотворение, толкотню и давку, гребли все подряд. Выходит, что так только хуже. К тому же, ограничение работы магазинов, а если еще и заберут выходные, создаст дополнительные проблемы для работающего населения – ему что, бросить работу и в течение рабочего дня отправиться делать закупки?

Кроме того, пошли слухи о том, что в Украине подумывают ввести даже комендантский час. Однако эпидемический процесс в нашей стране уже на такой стадии, когда даже такая мера вряд ли поможет.

Гораздо больше на активное распространение инфекции влияет поведение украинской молодежи, которая не спешит придерживаться правил и ограничений, поскольку понимает, что она болеет в бессимптомной или малосимптомной форме, легко, а потому не боится заразиться. В результате молодежь чувствует себя спокойнее и свободнее, а потому, к примеру, в выходной все тащатся в кафе. Ради чего в сложившейся ситуации рисковать, отправляясь в кафе? Там же вы не будете есть и пить в маске? Лучше какое-то время обойтись без кафе, воздержаться от этого.

Также молодежи следует обязательно, как и другим возрастным категориям граждан, отправляясь за покупками, надевать маску. А так, молодые люди рассуждают: "Ну, переболею – ничего страшного". Однако при этом они не задумываются, что будут заражать других людей, для которых встреча с Covid-19 может оказаться крайне опасной или даже фатальной.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского, специально для Главреда

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