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Почему в Китае больше нет коронавируса

10 октября 2020, 10:41

Китайцы "наградили" мир COVID-19, а сами рапортируют о том, что заболевших в стране больше нет.

Смертельный коронавирус в Китае
Коронавирус исчез в Китае / Reuters

Со второй волной коронавируса никаких вопросов нет: умные люди предупреждали о том, что никакие, даже самые жесткие карантины, от второй волны никак не спасут, и чем жестче у вас будет карантин, тем более мощная вторая волна вас ждет - так оно и оказалось. Также, как и предупреждали специалисты, даже тотальное ношение масок, как, например, в Испании, вообще никак не влияет на распространяемость коронавируса - в Испании сейчас за день выявляется больше носителей, чем во время первой волны, а здесь маски носят все, даже на улице.​

Я сейчас не хочу обсуждать, как мир сошел с ума, и как СМИ и чиновники устроили пандемию страха и паники - это уже сто раз обсуждали и с этим все понятно. Тем более что никаких выводов они для себя не сделали, и этот законченный кретинизм во многих странах продолжается.

Читайте такжеПочему коронавирус в Украине напоминает начало эпидемии в ИталииЯ хочу обсудить совершенно другую вещь, которая у меня ни в какие логические построения не укладывается даже рядом. С тем, что в принципе происходит по миру - все укладывается, тут все понятно: коронавирус никуда не делся и деться не мог, все страны, которые вводили жесткий карантин, ожидаемо получили вторую волну, заметно крупнее первой (но, слава богу, с совершенно другой смертностью), единственная страна, где специалисты и политики имеют хоть какие-то мозги и принимают правильные решения - никакой второй волны не получила, и там ситуация на порядки лучше, чем в остальных странах - все так и есть.

А теперь объясните мне, что происходит с этим чертовым Китаем, который нам и подарил это "развлечение" с коронавирусом, в результате чего почти у всей планеты снесло крышу?

Что, вы спросите, с Китаем? А у Китая нет никакого коронавируса. Совсем. Вообще. С начала марта месяца. Как класса.​

При этом все, что мы знаем о коронавирусе, говорит о том, что он не может просто так сгинуть. Он так и будет ходить среди нас и в конце концов ничем не будет отличаться от обычных вирусов гриппа. Та самая страшная "пандемия" прекратится ровно в тот момент, когда населению об этом перестанут рассказывать СМИ и чиновники. В один день. Просто исчезнет. Но сам коронавирус никуда не денется.

Так куда он исчез в Китае? Все разговоры о том, что китайцы, мол, все носят маски, поэтому вирус исчез - чушь собачья. В Испании тоже все носят маски. И хрен там.

Читайте такжеКитайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусеКак действовали китайцы? Заперли всех в карантин, у каждого выходящего на улицу измеряли температуру, и если температура есть - немедленно изолировали. Еще раз. Они отслеживали людей С СИМПТОМАМИ и их изолировали. При этом нам как минимум с марта месяца рассказывают всякие страшилки о носителях без симптомов, которые, дескать, страшно заражают всех окружающих, поэтому вирус так быстро распространяется.

В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.

Второй вопрос. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более, чем странно, но тем не менее.

Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Наши местные китайцы в Испании в марте-апреле уезжали в Китай - они считали, что меры, принимаемые правительством, недостаточные, - но к лету вернулись. Самолеты летают, китайцы ездят. Причем ездят в страны, где коронавирус распространяется намного активнее, чем во время первой волны.

Почему у них в Китае-то нет ни одного случая? Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят?

У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть?

коронавирус Китай коронавирус Алексей Экслер
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