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Почему в Украине чиновники будут и дальше скрывать доходы

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
17 мая 2020, 09:04публикуется на языке оригинала

Пока в Украине не проведена общая амнистия капиталов, дела против коррупционеров будут разваливаться в суде

декларирование, декларация
В Украине нулевая декларация появится не скоро, так как это невыгодно самим антикоррупционерам / zak.sfs.gov.ua

Верховная Рада в первом чтении одобрила изменения в законопроект "О предотвращении коррупции" об исключении из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают.

На самом деле, такой дуристики с общим декларированием всех и вся, больше нет ни в одной стране мира и возникает ощущение, что над нами ставят эксперименты. Поэтому это хотят максимально откорректировать, так как де-факто все родственники подпадают под декларирование и к ним возникают претензии, даже если они не имеют отношения к политике. Но при чем тут дети?! Понятно, что так называемые борцы с коррупцией, которые на самом деле с ней не борются, а на ней паразитируют, начинают кричать о сокрытии детей, а вместе с ними, и доходов, хотя сами эти борцы вообще не подают деклараций. Как говорится, парадокс.

Читайте такжеДолги и 100-метровая квартира: Ермак обнародовал декларациюОднозначно, коррекция антикоррупционного законодательства будет происходить и дальше, но это никак не влияет на саму борьбу с коррупцией. Потому что в действительности вся эта суета вокруг незаконного обогащения, скажу как юрист, не имеет никаких перспектив в суде. Потому что пока в Украине не проведена общая амнистия капиталов и не зафиксирована общая точка отсчета для определения незаконного обогащения, все эти суды не будут ничем заканчиваться.

Конечно, нельзя отрицать того, что отказ от декларирования детей можно считать способом сокрытия доходов, так как и сейчас декларанты не указывают имущество тех родственников, с которыми проживают отдельно. Хотя куда удобнее декларантам записывать имущество на тещу, поскольку жены декларантов, выходя замуж, зачастую меняют фамилию и вычислить связь с человеком с другой фамилией сложнее.

Тем более, что особо ничего изобретать не нужно, ведь самый простейший способ скрыть незаконный доход – заявить о том, что средства тебе дали в долг. Эту схему, кстати, легализовал великий борец с коррупцией Сергей Лещенко при покупке своей квартиры в центре Киева. В конце-концов, не может же он как лох жить где-то на Позняках, он же должен быть вблизи от тех, на кого он хочет быть похож.

И вопрос амнистии сложно решить, потому что если речь пойдет о легализации капиталов, то это будет означать, что многие состояния, которые были заработаны коррупционерами, будут легализированы, а потом антикоррупционерам не за кем будет гоняться.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

новости Украины электронная декларация Верховная Рада Тарас Загородний е-декларирование антикоррупционный закон
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