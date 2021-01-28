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Почему вакцина от коронавируса не спасет Украину от эпидемии

Алексей Давиденко

Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

28 января 2021, 06:57

В 2021 году за вакцину от COVID-19 частники будут бороться с государством.

вакцина, коронавирус
Вакцину от коронавируса в Украину частные клиники привезут быстрее государства / Reuters

Если вакцина от COVID-19 появится в Украине в марте-мае 2021 года, то последующие условные полгода будут отведены под вакцинацию. Но так как сейчас мы еле-еле в состоянии проводить 20-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, то за эти полгода многих привить просто не успеют, так как вакцинировать нужно минимум 20 миллионов человек. Потому к осени следующего года будет продолжаться рост заболеваемости. Он, возможно, и не будет таким пиковым, как осенью 2020 года, но он будет, потому что мы не сможем разорвать цепочку заболеваемости.

Кроме того, если вакцину от коронавируса будут продавать в коммерческих целях, то есть не госконцернам, а частным дистрибьюторам и импортёрам, то можно допустить, что раньше она появится у частников, а не у государства.

Уже сейчас частные клиники и лаборатории зарабатывают на проведении ПЦР-тестирования и различного рода вакцинаций, потому естественно, что они также захотят заработать и на будущей вакцинации от коронавируса. Потому что они понимают, что есть часть людей, которые готовы заплатить деньги, чтобы вакцинироваться. Соответственно, частники уже сейчас должны вести переговоры с импортёрами о том, когда они завезут вакцину в Украину.

То есть параллельно с бюджетным рынком действует и коммерческий, и сейчас главный вопрос в том, кто кого опередит. А поскольку это процесс, который не зависит от государства, то у нас, как и всегда в рыночной экономике, государство снова наверняка окажется медленнее бизнеса.

Но главная проблема, что у частников, что у государства одна - у них нет возможности соблюдать температурный режим для транспортировки вакцины. На уровне государства его может обеспечить (да и то, только в теории) лишь одно предприятие - Укрвакцина. На сегодняшний день более лояльный и простой температурный режим у препаратов инсулина, которые по бюджетным программам развозятся по стране и раздаются людям с диабетом, но даже его трудно выдержать при транспортировке.

Соответственно, как выдержать температурный режим для коронавирусной вакцины – неизвестно. Ведь если в Киеве вакцину ещё могут развести в рефрижераторах, то что делать с другими городами-миллионниками, где также нужно будет вакцинировать людей?

Читайте такжеОпоздание вакцины обойдется Украине в тысячи смертейМного ли нам будет нужно этой вакцины сказать сложно, ведь даже государственные чиновники комментируют этот вопрос очень сдержанно и обтекаемо и не называют никаких критериев отбора людей, которые попадут в первую бюджетную волну вакцинации. Они заявляют, что первыми в очереди на вакцину будут военнослужащие, врачи и пенсионеры. Но никто из чиновников не уточнял, будут ли это все военнослужащие или только из зоны Операции объединенных сил (ООС), все ли врачи или только те, которые работают в инфекционных отделениях и кто напрямую связаны с COVID-19 или какого возраста будут пенсионеры - от 65 или от 80.

Судя по тому, что мы видим - по смертности и летальности - то это, скорее всего, будут пенсионеры возраста 70+. И подсчитать количество этих людей можно по данным Госстата.

Сам процесс вакцинации, вероятно, будет идти параллельно - будут активно вакцинировать тех, у кого есть деньги и наоборот, вяло, пенсионеров и медиков.

Но и он, вероятно, будет провален, так как для этого есть ряд объективных факторов. Например, в случае с гриппом, вакцина против которого уже изучена, не вакцинируются только те, которые на это "забили" или те, кто в принципе против вакцинации. С коронавирусом же ситуация в корне другая - если даже почитать российскую врачебную аналитику, то даже их вакцина Спутник V вызывает кучу кардиологических побочных осложнений. И потому многие люди, независимо от того, чью вакцину поставят в Украину, всерьез говорят о том, что боятся вакцинироваться, так как боятся умереть от сердечной недостаточности или еще какого-то обострения полгода спустя.

Читайте такжеКогда вместо мозгов - ностальгия: почему нельзя запрещать российскую вакцинуКстати, еще один вопрос, который возникает в случае получения Украиной вакцины - какой будет вакцинация: добровольной или принудительной. Если принудительной, то представьте, что произойдет, если половина врачей откажется и, соответственно, продолжит заражаться или если добровольной, то то же самое будет, если от нее начнут отказываться обычные люди.

В связи с этим, как бы много не делали власти, они публично проигрывают на информационном поле, так как у них нет никого, кто мог бы внятно объяснить людям, что происходит и что они планируют делать.

Алексей Давиденко, бизнесмен, политик, специально для Главреда

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