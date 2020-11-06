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Почему выборы в ОРДЛО в следующем году не состоятся

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

6 ноября 2020, 08:17

Пока у Украины нет собственной "дорожной карты" по решению проблемы Донбасса, все разговоры о выборах там 31 марта – просто болтовня.

Кравчук
Об опасных последствиях выборов в ОРДЛО можно даже не рассуждать, потому что никаких выборов 31 марта 2021 года не будет / УНИАН

Маразм Кравчука о проведении местных выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года не имеет никакого значения. Поскольку по-прежнему нет ответов на старые вопросы, которые остаются неизменными уже более шести лет. Ведь условия для проведения этих выборов – прежние: демилитаризация, прекращение огня, восстановление Украиной контроля над границей.

Пока эти вопросы не решены, нет смысла обсуждать возможность проведения выборов на оккупированной части Донбасса ни 31 марта следующего года, ни 31 июля, ни в какую другую дату.

Это – информационный шум, не более того. Никаких последствий эта идея иметь не будет.

Пока у Украины нет четкого видения пути решения проблемы и дальнейших действии в отношении этой территории, пока не создана "дорожная карта", пока соответствующие действия не осуществляются в нормандском или каком-либо другом формате, все это – просто болтовня.

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Даже если это будут не просто слова Кравчука, сказанные журналистам, а будет внесен на рассмотрение ТКГ конкретный документ или план, сути это не меняет. Потому что далеко не факт, что кто-то утвердит такой план.

В условиях управленческого коллапса, который наблюдается в Украине, она не способна реализовывать вообще какую-либо политику. Потому все останется просто болтовней.

Соответственно, нет смысла обсуждать, какую власть в ОРДЛО мы можем получить в результате выборов там, какие проблемы это создаст для Украины в целом – незачем об этом говорить до выполнения базовых условий. Не будет этого – никакие выборы 31 марта 2021 года не состоятся.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

ОРДЛО выборы ОРДЛО ТКГ Леонид Кравчук Юрий Романенко выборы в ОРДЛО
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