Почему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в Украине

НАБУ / УНИАН

Почему во всех программах "помощи", которые Украина подписывает с западными структурами, обязательно есть пункт про борьбу с коррупцией?

Возможно, потому что добрые дяди хотят принести в Украину из-за океана право и справедливость.

Но, возможно, потому что коррупция – это конкурентное преимущество. Наше конкурентное преимущество, когда речь заходит о взаимоотношениях украинского бизнеса с западным.

Именно коррупция помогает отечественному бизнесу выигрывать приватизационные аукционы, тендеры и получать "дотации" из госбюджета. В случае, если игра будет "честной", то никаких шансов противостоять американским и европейским гигантам не будет здесь ни у кого. Они богаче, умнее, опытнее, за ними мировые державы, дотации, практически беспроцентное кредитование.

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Собственно, коррупция даже не конкурентное преимущество – это условие выживания большей части украинских бизнес-структур в условиях глобальной экономики. И, по сути, основа суверенитета такой страны как Украина, которая уже не способна защищать себя никакими другими способами.