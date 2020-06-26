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Почему Зеленскому выгодно распустить Верховную Раду

От роспуска Верховной Рады Зеленский только выиграет, поскольку это даст ему возможность избавиться от негатива нынешнего парламента и правительства.

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

26 июня 2020, 06:54публикуется на языке оригинала
Рада
Верховная Рада и монокоалиция утратили доверие президента / УНИАН

Володимир Зеленський - людина, яка любить політичний драйв. Ця концепція дострокового розпуску парламенту в кінці літа, про яку зараз багато хто говорить, існує для того, аби депутати не розслаблялись. Але вона точно є у голові Зеленського і він, із високою імовірністю, це зробить. Просто задля того, щоб розворушити болото - тоді менше уваги звертатимуть на фігуру президента. Бо ще рік - і це вже екватор президентського строку, коли треба буде демонструвати конкретні результати.

Парламент, який сформувався на хвилі піднесеності і запиту на несистемність, продемонстрував свій непрофесіоналізм. І політичну відповідальність за цей провальний парламент несе особисто Зеленський. Тому від розпуску Верховної Ради Зеленський тільки виграє, оскільки цей крок задасть нову політичну динаміку і підсилить позиції президента з одного боку, а з іншого, це дасть йому можливість позбутися негативу від чинного парламенту і уряду і перезапустити систему, бо Зеленський, завдяки якому Слуга народу потрапила у парламент, не довіряє монобільшості і незадоволений морально-вольовими якостями своїх депутатів.

Читайте такжеЗеленского осенью ждут большие проблемыТакож Зеленському вигідно змінити Раду, бо тоді він зможе делегувати частину повноважень новому уряду. І це, можливо також є причиною для роздумів щодо перезапуску парламенту, оскільки ту ношу, яка на нього впала, Зеленський зможе витягнути лише за допомогою кадрів. І змінювати уряд йому також доведеться, бо в ньому Зеленському потрібні будуть люди, які зможуть домовлятися зі США після президентських виборів. Тому не здивуюся, що у разі перемоги Байдена у новому українському уряді можуть з'явитися люди на кшталт Арсенія Яценюка, оскільки, наприклад, він може нормально працювати із демократами.

По суті, альтернативи Зеленському зараз немає. І навіть якщо він розпустить Верховну Раду, він все одно набере своїх 40% підтримки і створить нову коаліцію за рахунок, наприклад, мажоритарників. Тобто проблеми у тому, що він не контролюватиме більшості, немає. Адже і зараз так звана монокоаліція неконтрольована президентом, бо її персональний склад формував не Зеленський, а олігархи чи міжнародні гравці. А після повторних виборів Зеленський так чи інакше набере близько 200 депутатів і у нього взагалі відпаде потреба із кимось домовлятися.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

новости Украины роспуск Рады Владимир Зеленский Анатолий Октисюк выборы Рады
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