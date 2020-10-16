Кто и как ввозит в Украину российскую вакцину от коронавируса

Российскую вакцину завозят в Украину нелегально / Пресс-служба Минздрава России

Доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров заявил, что российские вакцины сегодня массово завозят из России и ими вакцинируются целые семьи.

Уже несколько человек мне рассказывали, что за последний месяц самым шиком среди богатых людей Украины, в частности, среди политической и бизнес-элиты, стал подарок на день рождения в виде российской вакцины. Независимо от того, слух это, байка или правда, те, у кого день рождения не скоро, обзванивают представителей медицинского бизнеса с вопросом о том, как эту вакцину сюда привозят. И в основном звучит такой вариант – если 5-10 бизнесменов сложатся деньгами и закажут частный борт, на который точно также частно загрузят вакцину и после этого привезут в Украину. Потому что легально эта вакцина никак у нас появиться не может.

Вполне возможно, что эта тема могла к нам прийти из России, так как и там, несмотря на наличие вакцины от коронавируса, ею прививают лишь ограниченный круг людей, некие экспериментальные группы.

Мне вообще кажется, что вся эта история с вакциной из России – чистый пиар и геополитическая игра, не имеющая никакого отношения к вакцинации людей.

Естественно, при том населении людей в России, которое есть сейчас, даже если вакцина пройдет клинические испытания и они готовы будут массово ею прививать, абсолютно понятно, что первым делом они начнут прививать своих жителей. Помимо них у России еще есть стратегические партнеры.

Соответственно, либо Украина должна будет признать, что Россия для нас стратегический партнер, либо почему мы тогда должны будем оказаться в списке тех, кому РФ продаст свою чудо-вакцину.

Читайте такжеУ Путина рассказали, когда Украина может получить российскую вакцину от коронавирусаВ современном мире можно быть первым, но нельзя долго оставаться единственным. А в случае с вакциной, когда ее пытается сделать весь мир, то даже если россияне окажутся первыми, то больше чем месяц-полтора им эту планку удерживать не удастся. Потому что она вскоре появится и у других стран, которые будут ее продавать. Ведь сегодня украинцы больше любят отдыхать не в России, а скажем, в Египте или Турции, да и лекарства покупаем, если есть выбор и деньги, не украинские и российские, а немецкие или французские. То есть мы и так везде отдаем предпочтение цивилизованному миру. Так почему же тогда здесь Украина должна делать выбор в пользу непонятно чего?!

Когда в Украине появится проверенная вакцина из США или Китая, с которыми, как заявил недавно Зеленский, ведутся переговоры? На этот вопрос у меня нет четкого ответа. Мы все уже видели на примере экспресс-тестов из Китая, что все, что не проходит полноценные клинические испытания и не имеет выборку качества показателей, потом оборачивается большой проблемой. Поэтому мне тяжело себе представить не только то, когда вакцина может быть действенной, но и, тем более, то, когда Украина сможет ее получить.

Алексей Давиденко, бизнесмен, политик, специально для Главреда