Подписание меморандума с МВФ станет началом конца Зеленского

МВФ / Reuters

По Меморандуму с МВФ, который, по своим последствиям, уже давно важнее Конституции Украины...

Если Президент подпишет тот проект Меморандума, который гуляет в СМИ - это будет означать:

"аннексию Зеленского и команды" и скачкообразное увеличение зависимости от МВФ;

внешнее управление финансовой системой страны;

отказ от налоговой реформы (легализации капиталов, снижения налоговых ставок, введения налога на выведенный капитал);

отказ от государственной поддержки национальной промышленности и экономики;

продолжение медицинской и образовательных ДЕформ;

увеличение пенсионного возраста и дальнейшее сокращение издержек на социальную сферу;

отказ от внутреннего инвестора и продолжение банкострела;

внешний контроль над судебной системой (отбор судей под контролем МВФ);

усиление НАБУ и сохранение в нем Сытника;

рост цен на услуги ЖКХ и ужесточение механизмов выбивания долгов;

контроль над рынком земли (при "убитом" внутреннем инвесторе);

приватизация Одесского припортового и Центрэнерго по минимальной цене;

еще более независимые от украинского правительства "Нефтегаз", Государственная таможенная и Государственная налоговая службы, Антимонопольный комитет;

конец так и не начавшейся "эпохи Зеленского", при возможном сохранении поста до конца каденции.

В такой редакции этот документ подписывать нельзя. Необходимо продолжать переговоры, искать другие источники финансирования бюджетного дефицита.

Или двигаться в направлении, которое знал Голобородько и забыл Зеленский.