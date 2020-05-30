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Подписание меморандума с МВФ станет началом конца Зеленского

Руслан Бортник

политолог

30 мая 2020, 07:46публикуется на языке оригинала

В такой редакции этот документ подписывать нельзя.

МВФ
МВФ / Reuters

По Меморандуму с МВФ, который, по своим последствиям, уже давно важнее Конституции Украины...

Если Президент подпишет тот проект Меморандума, который гуляет в СМИ - это будет означать:

  • "аннексию Зеленского и команды" и скачкообразное увеличение зависимости от МВФ;
  • внешнее управление финансовой системой страны;
  • отказ от налоговой реформы (легализации капиталов, снижения налоговых ставок, введения налога на выведенный капитал);
  • отказ от государственной поддержки национальной промышленности и экономики;
  • продолжение медицинской и образовательных ДЕформ;
  • увеличение пенсионного возраста и дальнейшее сокращение издержек на социальную сферу;
  • отказ от внутреннего инвестора и продолжение банкострела;
  • внешний контроль над судебной системой (отбор судей под контролем МВФ);
  • усиление НАБУ и сохранение в нем Сытника;
  • рост цен на услуги ЖКХ и ужесточение механизмов выбивания долгов;
  • контроль над рынком земли (при "убитом" внутреннем инвесторе);
  • приватизация Одесского припортового и Центрэнерго по минимальной цене;
  • еще более независимые от украинского правительства "Нефтегаз", Государственная таможенная и Государственная налоговая службы, Антимонопольный комитет;
  • конец так и не начавшейся "эпохи Зеленского", при возможном сохранении поста до конца каденции.

В такой редакции этот документ подписывать нельзя. Необходимо продолжать переговоры, искать другие источники финансирования бюджетного дефицита.

Или двигаться в направлении, которое знал Голобородько и забыл Зеленский.

Руслан Бортник МВФ кредит МВФ Владимир Зеленский
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