Подписание меморандума с МВФ станет началом конца Зеленского

В такой редакции этот документ подписывать нельзя.
По Меморандуму с МВФ, который, по своим последствиям, уже давно важнее Конституции Украины...
Если Президент подпишет тот проект Меморандума, который гуляет в СМИ - это будет означать:
- "аннексию Зеленского и команды" и скачкообразное увеличение зависимости от МВФ;
- внешнее управление финансовой системой страны;
- отказ от налоговой реформы (легализации капиталов, снижения налоговых ставок, введения налога на выведенный капитал);
- отказ от государственной поддержки национальной промышленности и экономики;
- продолжение медицинской и образовательных ДЕформ;
- увеличение пенсионного возраста и дальнейшее сокращение издержек на социальную сферу;
- отказ от внутреннего инвестора и продолжение банкострела;
- внешний контроль над судебной системой (отбор судей под контролем МВФ);
- усиление НАБУ и сохранение в нем Сытника;
- рост цен на услуги ЖКХ и ужесточение механизмов выбивания долгов;
- контроль над рынком земли (при "убитом" внутреннем инвесторе);
- приватизация Одесского припортового и Центрэнерго по минимальной цене;
- еще более независимые от украинского правительства "Нефтегаз", Государственная таможенная и Государственная налоговая службы, Антимонопольный комитет;
- конец так и не начавшейся "эпохи Зеленского", при возможном сохранении поста до конца каденции.
В такой редакции этот документ подписывать нельзя. Необходимо продолжать переговоры, искать другие источники финансирования бюджетного дефицита.
Или двигаться в направлении, которое знал Голобородько и забыл Зеленский.