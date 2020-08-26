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Погружение в нищету: почему Беларуси пора готовиться к украинскому сценарию

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

26 августа 2020, 11:28

Лукашенко мог бы показать протестующим мертвые украинские заводы, чтобы они понимали, что их ждет. Но это все равно ничего бы не остановило.

минск
Белорусы слишком устали от Лукашенко / tut.by

Как правило, спусковым крючком массовых выступлений служит желание людей жить еще лучше. Тот, кто выживает и борется за кусок хлеба насущного, не ходит на демонстрации. "Нищие не бунтуют".

Нужно отдать должное Лукашенко, он сохранил в Беларуси социальное государство. И, как бы там ни было, он, играя на противоречиях Востока и Запада, сумел сохранить остатки социалистической экономики. Лукашенко мог бы показывать развалины Львовского автобусного завода, харьковских предприятий и всего остального, что есть показать - чтобы люди сравнили и понимали свой выбор.

Тем не менее, экономический ресурс существования режима Лукашенко, экономический базис подорван. Россия уже не сможет столь щедро инвестировать в экономическую поддержку Беларуси, что не преминет сказаться и на уровне жизни белорусов, а отношения Минска и Москвы приобретут куда более прагматичный характер.

Читайте такжеБелорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищетаБелорусы же в ближайшей перспективе будут жить хуже при любом сценарии: просто в одном случае падение уровня жизни произойдет плавно, а в другом – обвально.

В Беларуси вероятность обвального сценария ниже. У Лукашенко есть поддержка Востока: ведь выборы в Беларуси признали Си Цзиньпин, Эрдоган и Путин – с такими тылами Александр Григорьевич чувствует себя более чем уверенно. Это стало очень заметно в последние дни: если многотысячные акции протеста стали для Лукашенко шоком, он, судя по всему, не знал, что делать и не мог выстроить коммуникацию, то в последние дни он пришел в чувство, оправился от нокаута и пока никуда уходить не собирается.

Тем не менее, даже если революция не состоится, эти протесты станут началом конца эпохи Лукашенко.

Беларусь больше не будет такой, какой она была до 9 августа – бессменный правитель слишком сильно утомил общество.

Пока Республику разрывают Восток и Запад, в нынешних условиях она, скорее, вынужденно двинется на сближение с Россией. Которая будет готовить трансферт власти – плавно и без массовых потрясений. Но она будет искать, делая ставку на более прогнозируемую и комфортную для себя кандидатуру.

Александр Лукашенко Андрей Золотарев новости Беларуси Владимир Путин Си Цзиньпин
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