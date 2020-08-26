Погружение в нищету: почему Беларуси пора готовиться к украинскому сценарию

Лукашенко мог бы показать протестующим мертвые украинские заводы, чтобы они понимали, что их ждет. Но это все равно ничего бы не остановило.
Как правило, спусковым крючком массовых выступлений служит желание людей жить еще лучше. Тот, кто выживает и борется за кусок хлеба насущного, не ходит на демонстрации. "Нищие не бунтуют".
Нужно отдать должное Лукашенко, он сохранил в Беларуси социальное государство. И, как бы там ни было, он, играя на противоречиях Востока и Запада, сумел сохранить остатки социалистической экономики. Лукашенко мог бы показывать развалины Львовского автобусного завода, харьковских предприятий и всего остального, что есть показать - чтобы люди сравнили и понимали свой выбор.
Тем не менее, экономический ресурс существования режима Лукашенко, экономический базис подорван. Россия уже не сможет столь щедро инвестировать в экономическую поддержку Беларуси, что не преминет сказаться и на уровне жизни белорусов, а отношения Минска и Москвы приобретут куда более прагматичный характер.
Читайте такжеБелорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищетаБелорусы же в ближайшей перспективе будут жить хуже при любом сценарии: просто в одном случае падение уровня жизни произойдет плавно, а в другом – обвально.
В Беларуси вероятность обвального сценария ниже. У Лукашенко есть поддержка Востока: ведь выборы в Беларуси признали Си Цзиньпин, Эрдоган и Путин – с такими тылами Александр Григорьевич чувствует себя более чем уверенно. Это стало очень заметно в последние дни: если многотысячные акции протеста стали для Лукашенко шоком, он, судя по всему, не знал, что делать и не мог выстроить коммуникацию, то в последние дни он пришел в чувство, оправился от нокаута и пока никуда уходить не собирается.
Тем не менее, даже если революция не состоится, эти протесты станут началом конца эпохи Лукашенко.
Беларусь больше не будет такой, какой она была до 9 августа – бессменный правитель слишком сильно утомил общество.
Пока Республику разрывают Восток и Запад, в нынешних условиях она, скорее, вынужденно двинется на сближение с Россией. Которая будет готовить трансферт власти – плавно и без массовых потрясений. Но она будет искать, делая ставку на более прогнозируемую и комфортную для себя кандидатуру.