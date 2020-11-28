Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла

Фото Зеленского с родителями раскритиковали в Сети

Владимир Зеленский выложил в Фейсбуке фото с родителями. Это сразу стало причиной для нападок со стороны хейтеров.

Чем дальше, тем все больше это смешит. Я уже реально жду, чтобы Зеленский выложил следующую фотку. С котом, например. Ну и потом почитать комменты "патриотической общественности" в стиле:

- Да разве это кот? Где вы таких котов видели!

- Раскормил тварь. Людям есть нечего, а он...

- Посмотрите в глаза зверюшки. Не видите там всю эту боль от пребывания рядом с этим...

- То не кот, то законспирированный агент Баканова, подготовленный для этой постановки.

- Разве мы можем поверить, что у Зеленского есть кот? Опять ложь!

- Видимо, специально самолетом привозили. Искали породистого. Пусть вы все передохли!

- В стране катастрофа, а он с котом играется...

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Я думаю, что они это делают вполне искренне. С запалом. Как генерируется подобное настроение, можно заметить на примере выборов городского головы Львова.

Там был прекрасный замысел. Одна мощная оппозиционная партия побеждает в "базовом городе", получает своего городского голову, и начинает таким образом "реконкисту". Одна проблема - этому плану мешал действующий председатель, который почему-то идти не думал. И именно он победил.

И вот уже на наших глазах Садовый превращается в воплощение зла. Он - сепар, малоросс, русский агент. И это, очевидно, не предел. Скоро он превратится в главного агента темных сил на Западе. Куда тому Медведчуку. Вот оно - настоящее зло. И это комично, ибо я, не будучи приверженцем Садового, все же не могу представить его в качестве воплощения всего зла на свете.

Что-то есть в этом детское. Проиграть кому-то, но вместо признания поражения и анализа его причин - просто обзывать победителя.

Почему надо политических конкурентов превращать в воплощение зла, я не знаю. Пока что основным результатом этого процесса является то, что в большинстве облсоветов большинства формируют без участия одной гордой оппозиционной партии, которая уже объявила о собственной победе. Даже с политсилой Гройсмана в Винницкой области найти общий язык не удалось.

Так что демонизация всех вокруг, кроме мобилизации экзальтированного электората, имеет и обратную сторону. В конце концов, ты (такой прекрасный) остаешься в одиночестве...