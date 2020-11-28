УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

28 ноября 2020, 08:23

Демонизация всех вокруг, кроме мобилизации экзальтированного электората, имеет и обратную сторону.

false
Фото Зеленского с родителями раскритиковали в Сети

Владимир Зеленский выложил в Фейсбуке фото с родителями. Это сразу стало причиной для нападок со стороны хейтеров.

Чем дальше, тем все больше это смешит. Я уже реально жду, чтобы Зеленский выложил следующую фотку. С котом, например. Ну и потом почитать комменты "патриотической общественности" в стиле:

- Да разве это кот? Где вы таких котов видели!

- Раскормил тварь. Людям есть нечего, а он...

- Посмотрите в глаза зверюшки. Не видите там всю эту боль от пребывания рядом с этим...

- То не кот, то законспирированный агент Баканова, подготовленный для этой постановки.

- Разве мы можем поверить, что у Зеленского есть кот? Опять ложь!

- Видимо, специально самолетом привозили. Искали породистого. Пусть вы все передохли!

- В стране катастрофа, а он с котом играется...

Читайте такжеПорошенко получил новую болезненную пощечинуНет, это не все. У меня не хватит фантазии. Здесь нужен особый настрой. Здесь надо глубоко погрузиться в собственное подсознание. И не выходить из нее годами.

Я думаю, что они это делают вполне искренне. С запалом. Как генерируется подобное настроение, можно заметить на примере выборов городского головы Львова.

Там был прекрасный замысел. Одна мощная оппозиционная партия побеждает в "базовом городе", получает своего городского голову, и начинает таким образом "реконкисту". Одна проблема - этому плану мешал действующий председатель, который почему-то идти не думал. И именно он победил.

И вот уже на наших глазах Садовый превращается в воплощение зла. Он - сепар, малоросс, русский агент. И это, очевидно, не предел. Скоро он превратится в главного агента темных сил на Западе. Куда тому Медведчуку. Вот оно - настоящее зло. И это комично, ибо я, не будучи приверженцем Садового, все же не могу представить его в качестве воплощения всего зла на свете.

Что-то есть в этом детское. Проиграть кому-то, но вместо признания поражения и анализа его причин - просто обзывать победителя.

Почему надо политических конкурентов превращать в воплощение зла, я не знаю. Пока что основным результатом этого процесса является то, что в большинстве облсоветов большинства формируют без участия одной гордой оппозиционной партии, которая уже объявила о собственной победе. Даже с политсилой Гройсмана в Винницкой области найти общий язык не удалось.

Так что демонизация всех вокруг, кроме мобилизации экзальтированного электората, имеет и обратную сторону. В конце концов, ты (такой прекрасный) остаешься в одиночестве...

Петр Порошенко Владимир Зеленский Петр Олещук Андрей Садовый Европейская солидарность Выборы-2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Порошенко получил новую болезненную пощечинуПорошенко получил новую болезненную пощечину Почему украинцы остались с голой задницейПочему украинцы остались с голой задницей Утро после мальчишника на БанковойУтро после мальчишника на Банковой Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами УкраиныЗеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины Без транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтовБез транша МВФ Украина оказалась в шаге от народных бунтов
Следующий материал

Последние новости

08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
Реклама
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
06:29
Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе Видео
06:01
Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых
05:30
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
05:05
Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака
04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске Видео
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
Реклама
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:46
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
Реклама
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
19:57
В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне
19:44
Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса Видео
19:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
19:42
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
19:33
Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг
19:31
Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%
19:19
США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз Видео
19:13
Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять