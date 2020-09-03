Порошенко начал подготовку к досрочным выборам

Баннер Порошенко "Наша цель - европейский Киев" / Страна

В Киеве появилась реклама с изображением Петра Порошенко и слоганом "Наша цель – европейский Киев!". Это сразу же породило версию о том, что Петр Алексеевич может выдвинуться в мэры столицы Украины.

Полностью такой сценарий исключать нельзя. Петр Порошенко всегда с интересом относился к вариантам, которые позволяют сочетать политические и бизнес-интересы. В 2013 г. он намеревался побороться за пост мэра Киева, но политический кризис зимы 2013-2014 гг. кардинально поменял политическую ситуацию, у Петра Порошенко появился шанс стать Президентом Украины, которым он и воспользовался.

Но все-таки этот сценарий я воспринимаю со скепсисом. Идти после президентства в мэры даже столицы Украины – это явное занижение политического статуса. К тому же есть риск проиграть эти выборы, а это уже грозит и девальвацией политических перспектив.

Читайте такжеМарина Порошенко идет в мэры Киева, эксперт оценил ее шансыПредложу два других объяснения появления этой политической рекламы, тем более что, по некоторым данным, речь идет не только о Киеве.

Очень похоже, что это специфическая стратегия Европейской солидарности на нынешних местных выборах. Ставка делается на рейтинг экс-президента, который становится универсальным символическим кандидатом партии на местных выборов. То есть избирателю предлагается проголосовать не столько за конкретных кандидатов Евросолидарности в местные советы, сколько поддержать именно Петра Порошенко. В Киеве и на Галичине эта стратегия может иметь определенный эффект, а вот в русскоязычных регионах она может принести прямо противоположный эффект.

Еще одна возможная версия – это начало рекламной кампании в расчете на досрочные парламентские выборы. Иллюзии по поводу таких выборов есть у многих политиков. Я уже писал, что явно с прицелом под будущие парламентские выборы созданы такие новые политические проекты как партии Победа Пальчевского, За будущее и Пропозиція. Кто его знает, может быть и у Порошенко поверили в перспективу таких выборов. Но такая стратегия может обернуться и фальстартом.