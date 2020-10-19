Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке

Владимир Зеленский / Главред

Завтра Зе осчастливит народ и депутатов своим Посланием к Верховной Раде.

Вообще его появление в Раде с различными посылами и посланиями чревато сюрпризами. В первый раз, в инаугурационной речи – "послал" предыдущий состав Рады. Этой весной – "послал" Лешу-самоката и его молодую команду.

"Пошлет" ли кого-то в этот раз – завтра увидим.

Со своим Посланием гарант обещал явится ещё в феврале. Но после прокола с "оманскими каникулами" и непростого развода с Богданом, видимо, решил переждать. Политтехнологически – поступил грамотно (ну при условии, если бы дальше было без залетов). Этически - как обычно.

Стоит ли нам ожидать чего то важного? Вряд ли

Во-первых, с Посланием он запоздал как минимум на полтора года. Тогда, в мае 2019 страна жаждала услышать от нового, молодого, энергичного, свежо выглядевшего Президента "Новый курс", новый вектор развития страны, мастер-план превращения погрязшего в болоте коррупции, экономического и социального упадка государства в жемчужинку Восточной Европы. Выдавший беспрецедентный кредит доверия народ готов был бы помочь реализовать все, что прозвучало бы тогда.

Теперь упущено уже полтора года, кредит доверия на нуле, большинство населения уже плюс-минус понимает, что никуда мы не рванем, не взлетим, что президент безволен, уже слегка затравлен, потерян и устал. Что окружение мало того что безграмотное, но еще и сильно вороватое, не лучше предшественников.

Во-вторых, общество ожидает уже не планы и прожекты, а отчет о результатах работы. А отчитываться особо не о чем. Год "продавали" победу на выборах и обмен пленными. А сейчас? Ну не вспоминать же снова о том, что отменил школьную форму, обязательные запасы фуража и открыл улицу Банковую для прохода людей.

Ни один из ключевых для людей вопросов не решен.

Не наступил мир.

Не закончилась 21 апреля эпоха бедности.

По-прежнему для молодежи перспектива – работа в Польше, поскольку в Украине ее нет. Бабушки не дождалась "гідної" пенсии, но продолжают исправно получать инфаркт от коммуналки.

Основанием для назначения на должности стали не обещанные "розум, освіта, талант і совість", а причастность к "кварталу", бизнес-связи и кумовство – а остальные должности просто продаются.

По-прежнему нет дорог, есть перерытые маршруты Большой стройки. А дураки не только есть, но и прекрасно себя чувствуют, притом в ключевых кабинетах страны.

Через полтора года после прихода Зе обещанное народовластие превращают в фарс.

Украина Зеленского оказалось страной, где органы правопорядка продолжают топтать бизнес. Где бюджет страны – не обещанная "народная казна", а общак для власти и ее бизнес-партнеров. Где основным акционером Украины по-прежнему являются не украинцы, а хорошо известные в народе персонажи. Где коррупционеры, которым были обещаны посадки, получили в реале... только строчку в опроснике.

Нам полтора года назад обещали, что профессия учителя и врача станет престижной и высокооплачиваемой, а больницы и школы получат современное оборудование. Где все это? А нету. Сейчас нам "продают" Ковид, с лицом озадаченным и драматичным.

Но до Ковида у гаранта было 10 месяцев, чтобы если не выполнить хотя бы часть своих обещаний, но показать движение по их реализации или хотя бы волю к движению. Но не было даже этого.

Лучшим посланием в такой ситуации стали бы всего пара фраз: "Я не туда попал. Украл у страны полтора года. Я ухожу. Извините"