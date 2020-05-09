После карантина никакого экономического кризиса не будет

Украинцам нужно приготовиться к экономическому взрыву / УНИАН

Возможно я кому нибудь покажусь глуповатым оптимистом, который не видит дальше своего носа, но мое личное ощущение, что настоящего большого экономического кризиса не будет. Не будет стагнации и депрессии. Даже наоборот. Будет экономической взрыв.

Сейчас мир приостановился. Сделал паузу. Но как только пандемия начнёт стихать, а признаки этого уже наметились, все цивилизационные процессы побегут вперёд ещё быстрее.

Перед большим прыжком, чтобы дальше прыгнуть, нужно отойти назад для разбега. Эффект приостановленного маховика. После паузы, накопив энергии, он рванет вперёд с удвоенной скоростью.

Во время пандемии многие соскучились по работе, активностям, личному общению, путешествиям. И с радостью вернутся к этому, куда с большим рвением.

Многие осознали, как повысить свою эффективность, проанализировали устройство своей жизни и поняли, что в ней важное, а что второстепенное, которое давно стоит отбросить.

Читайте такжеЭто не кризис. Теперь так будем жить всегдаМногие осознали возможность не зависеть от стандартных рамок государственных, социальных, административных, корпоративных и других сдерживающих и ограничивающих систем.

Многие оценили личную свободу А именно она - личная свобода и есть тем генератором, который крутит колесо развития и прогресса.

И уж тем более не остановится глобализация. Пандемия заставила нас осознать, что наша планета не такая уже и большая. И то что происходит в далеком китайском Ухане так или иначе касается того, кто живет в Киеве, Варшаве, Париже, Нью Йорке, Милане или перуанской Хульяке.

Все, что происходит на нашем шарике который вращаясь несётся в бездне вселенной, касается каждого, кто живет на этой планете. И поэтому мы, хоть и сохраняя индивидуальность и разнообразите всех нас, но уже никогда не будем жить в этом мире врознь.

И да, каждый может закрыться у себя дома, но никакой настоящей изоляции не получится. Каждый день вы теперь смотрите в мир и мир теперь смотрит в ваш карантин через тысячи экранов интернета Оказывается принцип: "каждый за себя" может работать одновременно с принципом: "все вместе".

И это уже никуда не исчезнет и после карантина.