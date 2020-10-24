Повторный карантин приведет Украину к катастрофе

Жесткий карантин приведет Украину к полной экономической катастрофе / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вернут в случае фиксирования в сутки 11-15 тысяч случаев заражения Covid-19. А накануне президент Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами отметил, что в Украине повторно введут жесткий карантин, если суточная заболеваемость составит 9,5 тысяч человек и больше. Так что власть вполне допускает возможность повторного введения общенационального локдауна. А, судя по прогнозам эпидемиологов, эти цифры не за горами.

Многие специалисты прогнозируют, что в Украине неизбежно нарастание пандемии и, как следствие, введение жесткого карантина.

Читайте такжеКоронавирусный локдаун: что в Украине закроют сразу после выборовЧто ждет украинскую экономику в случае повторного общенационального локдауна? Приблизительно то же, что и весной. Думаю, будет вновь запрещена работа транспорта, остановлена работа практически всей сферы услуг и целый ряд других мероприятий, с которыми мы познакомились весной. Все это неизбежно приведет к огромному падению украинского производства, дальнейшим потерям внешних и внутренних рынков, а также нарастанию долгов.

В принципе, в уже создавшейся в Украине ситуации этого делать нельзя, потому что подобные меры приведут к полной экономической катастрофе и большим социально-политическим потрясениям. И все эти процессы, конечно же, будут сопровождаться массовыми протестами.

Читайте такжеЧто ждет украинскую экономику в случае повторного карантинаХотя, безусловно, уже тот уровень заболеваемости в Украине, который наблюдается сегодня, является одним из самых высоких в Европе. Наша система здравоохранения уже перенапряжена. Как известно, в отдельных украинских городах, например, в Харькове, уже сейчас практически невозможно госпитализировать человека, больного коронавирусом. Очевидно, такая картина ждет всю страну...

Естественно, возникают вопросы, которые уже задают оппозиционные политики. Куда все-таки делся антикоронавирусный фонд, и почему его не использовали на борьбу с пандемией и укрепление системы здравоохранения? Кто будет отвечать за нецелевое использование фондов и перенаправление этих средств на дорожное строительство? Тут у нашего правительства, а, в первую очередь, премьер-министр Шмыгаля, могут быть очень серьезные проблемы, в том числе и уголовного характера.

Говоря об экономической катастрофе, которая ждет Украину в случае повторного локдауна, подразумеваю, что неизбежно дальнейшее падение объемов производства и в сфере услуг, и в производственной сфере, дальнейшее падение ВВП, невозможность сбалансировать бюджет, невозможность проводить в полном объеме социальные выплаты. Уже сейчас идет процесс выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг, а новые кредиторы в таких условиях, скорее всего, не придут. То есть ситуация будет хуже, чем все это время.

Кроме того, в этих условиях будет неизбежен рост безработицы. Потому что, если весной во время первого общенационального карантина бизнес еще смог профинансировать часть людей (своих сотрудников), то сейчас он уже будет не в состоянии это сделать.

Читайте такжеКак умирающая экономика Украины доведет курс до 39,5 гривен за долларПри этом люди никуда не смогут ездить на заработки в другие страны. А, значит, без средств к существованию в Украине останутся миллионы людей. Отсюда – и неизбежный рост преступности.

Все это в совокупности и можно назвать катастрофой.

Что может ждать Украину дальше, после катастрофы, вызванной кризисом? Такие потрясения, безусловно, очень ослабляют государство. В Украине уже наблюдаются тенденции к, мягко говоря, регионализации. А после местных выборов я не исключаю, что местные элиты пожелают взять ответственность за свои регионы в свои руки.

Потому угроза регионализации будет только возрастать.

Еще год такой политики – и будущее государства Украина будет под большим вопросом.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда