УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Повторный карантин приведет Украину к катастрофе

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

24 октября 2020, 06:55

Еще год такой политики – и будущее государства Украина будет под большим вопросом.

карантин
Жесткий карантин приведет Украину к полной экономической катастрофе / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вернут в случае фиксирования в сутки 11-15 тысяч случаев заражения Covid-19. А накануне президент Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами отметил, что в Украине повторно введут жесткий карантин, если суточная заболеваемость составит 9,5 тысяч человек и больше. Так что власть вполне допускает возможность повторного введения общенационального локдауна. А, судя по прогнозам эпидемиологов, эти цифры не за горами.

Многие специалисты прогнозируют, что в Украине неизбежно нарастание пандемии и, как следствие, введение жесткого карантина.

Читайте такжеКоронавирусный локдаун: что в Украине закроют сразу после выборовЧто ждет украинскую экономику в случае повторного общенационального локдауна? Приблизительно то же, что и весной. Думаю, будет вновь запрещена работа транспорта, остановлена работа практически всей сферы услуг и целый ряд других мероприятий, с которыми мы познакомились весной. Все это неизбежно приведет к огромному падению украинского производства, дальнейшим потерям внешних и внутренних рынков, а также нарастанию долгов.

В принципе, в уже создавшейся в Украине ситуации этого делать нельзя, потому что подобные меры приведут к полной экономической катастрофе и большим социально-политическим потрясениям. И все эти процессы, конечно же, будут сопровождаться массовыми протестами.

Читайте такжеЧто ждет украинскую экономику в случае повторного карантинаХотя, безусловно, уже тот уровень заболеваемости в Украине, который наблюдается сегодня, является одним из самых высоких в Европе. Наша система здравоохранения уже перенапряжена. Как известно, в отдельных украинских городах, например, в Харькове, уже сейчас практически невозможно госпитализировать человека, больного коронавирусом. Очевидно, такая картина ждет всю страну...

Естественно, возникают вопросы, которые уже задают оппозиционные политики. Куда все-таки делся антикоронавирусный фонд, и почему его не использовали на борьбу с пандемией и укрепление системы здравоохранения? Кто будет отвечать за нецелевое использование фондов и перенаправление этих средств на дорожное строительство? Тут у нашего правительства, а, в первую очередь, премьер-министр Шмыгаля, могут быть очень серьезные проблемы, в том числе и уголовного характера.

Говоря об экономической катастрофе, которая ждет Украину в случае повторного локдауна, подразумеваю, что неизбежно дальнейшее падение объемов производства и в сфере услуг, и в производственной сфере, дальнейшее падение ВВП, невозможность сбалансировать бюджет, невозможность проводить в полном объеме социальные выплаты. Уже сейчас идет процесс выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг, а новые кредиторы в таких условиях, скорее всего, не придут. То есть ситуация будет хуже, чем все это время.

Кроме того, в этих условиях будет неизбежен рост безработицы. Потому что, если весной во время первого общенационального карантина бизнес еще смог профинансировать часть людей (своих сотрудников), то сейчас он уже будет не в состоянии это сделать.

Читайте такжеКак умирающая экономика Украины доведет курс до 39,5 гривен за долларПри этом люди никуда не смогут ездить на заработки в другие страны. А, значит, без средств к существованию в Украине останутся миллионы людей. Отсюда – и неизбежный рост преступности.

Все это в совокупности и можно назвать катастрофой.

Что может ждать Украину дальше, после катастрофы, вызванной кризисом? Такие потрясения, безусловно, очень ослабляют государство. В Украине уже наблюдаются тенденции к, мягко говоря, регионализации. А после местных выборов я не исключаю, что местные элиты пожелают взять ответственность за свои регионы в свои руки.

Потому угроза регионализации будет только возрастать.

Еще год такой политики – и будущее государства Украина будет под большим вопросом.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

бюджет безработица Владимир Зеленский экономический кризис Виктор Суслов Денис Шмыгаль коронавирус в Украине карантин в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
Реклама
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:14
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
01:34
По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья
00:55
"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь Фото
00:19
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
00:19
Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19
23 октября, пятница
23:54
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
23:40
Во Франции наказали студентку за оправдание обезглавливания учителя
23:32
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса Видео
23:31
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
23:07
Аваков оправдал досадную "сдачу Крыма" России
Реклама
23:04
Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы Видео
23:00
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
22:57
Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки
22:34
В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму Видео
22:27
Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук Видео
22:02
Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности Видео
21:51
Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной
21:50
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября
21:31
Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды
21:24
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
21:05
"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон
21:03
В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность Фото
20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления Видео
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
19:38
Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу Видео
Реклама
19:28
В Индии разработали уникальный тест на коронавирус
19:27
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
19:23
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:17
Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam
19:07
В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска
19:05
Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях Видео
19:05
Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией Видео
19:05
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября Видео
19:01
Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну мнение
19:00
Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять