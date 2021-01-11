УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

11 января 2021, 09:25

Судя по всему, в коридорах власти что-то распыляют, что нормальных людей превращает в коллективного януковича.

зеленский
В Украине снова состоялась полная десакрализация людей, принимающих решения

Профанация. Полная. Окончательная.

Ну сделали абсолютно тупое решение по карантину в Украине.

Ну ничего не обьяснили по цифрам, почему пик пройден, но нужен локдаун.

Ну не рассказали, почему продавать носки опасно, а стоять в толпе на подъёмнике нормально.

Ну не смогли пояснить, почему после общения всех со всеми на новогодние праздники нужна пауза и как она поможет.

Ну закрыли спортзалы, но шторы опущены, все они всё равно работают.

И многое, многое другое, что злит, смешит и вызывает презрение из-за абсолютного лузерства.

Но может кто-то пояснить руководителю этого вертепа, что не время сейчас в отпуск?

Что нельзя своими счастливыми фото с лыжных спусков разбавлять 50/50 ленту, забитую закрытыми отделами с носками, мылом и презервативами.

Читайте такжеСлепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропастьЧто нельзя призывать носить маски и тут-же выставлять, под крики изумлённой публики, фото без масок и без социальной дистанции?

Что нужно же возглавить сейчас борьбу с коварной эпидемией, быть в полях, лично контролировать правила игры, реагировать на несправедливость, включаться по любому вопросу, связанному с тем, что люди могут потерять бизнес, искать компенсации, проводить нарады с предпринимателями, отозвать из отпуска всех министров, депутатов, заставить работать 24/7 именно в этот непростой период.

Ну должен же кто-то это подсказать???

Или там в этих коридорах власти что-то распыляют, что нормальных людей превращает в коллективного януковича?

Почему в Украине всегда так?

Почему социальный договор, что они делают вид, что управляют, мы делаем вид, что подчиняемся, срабатывает всегда в худшем из вариантов?!

Тут нет никакой политики, пост здравого смысла и да - это полная десакрализация людей, принимающих решение.

Лучше бы молча и загадочно смотрели вдаль. Мы бы поверили, что знают что-то важное, но не хотят раскрывать тайну. А так смех, презрение и полное разочарование.

Полное.

Окончательное.

Разочарование.

Владимир Зеленский Евгений Черняк новости Украины карантин в Украине Карантин в Киеве локдаун
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Путин жестоко поплатится за американский майданПутин жестоко поплатится за американский майдан Кризиса в США уже нет - началась катастрофаКризиса в США уже нет - началась катастрофа «Черные лебеди» полетят стаями, или Главные интриги 2021 года"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года Бессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в СШАБессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в США Слепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропастьСлепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропасть
Следующий материал

Последние новости

09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин
09:50
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:59
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:46
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
06:40
Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды Видео
06:22
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
05:44
В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина Видео
Реклама
05:01
"Украина рядом": в МИД Украины отреагировали на авиакатастрофу в Индонезии Видео
04:41
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
04:30
"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами Видео
03:52
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
03:13
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
02:35
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
01:30
Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру Видео
00:51
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
00:32
Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg Видео
00:25
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
00:03
Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"
10 января, воскресенье
23:39
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
23:00
В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом Видео
22:56
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
22:29
Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков Видео
22:10
Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года Видео
22:03
IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III Видео
22:01
В Крыму пересохло водохранилище, из которого брали воду для жителей Симферополя Видео
21:32
Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым Видео
21:26
Аномальные снегопады обрушились на Испанию: число жертв растет Видео
Реклама
21:17
Apple готовит сразу две новые модели iPhone SE и AirPods Pro с обновлённым дизайном – СМИ
21:00
В Казахстане начались массовые акции протеста: много задержанных Видео
20:38
Тернополь сдался и все-таки решил соблюдать усиленный карантин Видео
20:25
В Telegram обнаружили канал Дональда Трампа Видео
20:15
Создатель Deus Ex и Dishonored объявил о разработке новой игры: первые подробности Видео
20:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
19:57
Кулеба назвал Крым "острой раной" для Путина Видео
19:52
Лоукостер Ryanair приостанавливает большинство рейсов из Киева
19:15
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с интересными нововведениями
19:01
В США полиция арестовала захватчиков Капитолия Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять