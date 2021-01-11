Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация

В Украине снова состоялась полная десакрализация людей, принимающих решения

Профанация. Полная. Окончательная.

Ну сделали абсолютно тупое решение по карантину в Украине.

Ну ничего не обьяснили по цифрам, почему пик пройден, но нужен локдаун.

Ну не рассказали, почему продавать носки опасно, а стоять в толпе на подъёмнике нормально.

Ну не смогли пояснить, почему после общения всех со всеми на новогодние праздники нужна пауза и как она поможет.

Ну закрыли спортзалы, но шторы опущены, все они всё равно работают.

И многое, многое другое, что злит, смешит и вызывает презрение из-за абсолютного лузерства.

Но может кто-то пояснить руководителю этого вертепа, что не время сейчас в отпуск?

Что нельзя своими счастливыми фото с лыжных спусков разбавлять 50/50 ленту, забитую закрытыми отделами с носками, мылом и презервативами.

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Что нужно же возглавить сейчас борьбу с коварной эпидемией, быть в полях, лично контролировать правила игры, реагировать на несправедливость, включаться по любому вопросу, связанному с тем, что люди могут потерять бизнес, искать компенсации, проводить нарады с предпринимателями, отозвать из отпуска всех министров, депутатов, заставить работать 24/7 именно в этот непростой период.

Ну должен же кто-то это подсказать???

Или там в этих коридорах власти что-то распыляют, что нормальных людей превращает в коллективного януковича?

Почему в Украине всегда так?

Почему социальный договор, что они делают вид, что управляют, мы делаем вид, что подчиняемся, срабатывает всегда в худшем из вариантов?!

Тут нет никакой политики, пост здравого смысла и да - это полная десакрализация людей, принимающих решение.

Лучше бы молча и загадочно смотрели вдаль. Мы бы поверили, что знают что-то важное, но не хотят раскрывать тайну. А так смех, презрение и полное разочарование.

Полное.

Окончательное.

Разочарование.