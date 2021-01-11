Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация

Судя по всему, в коридорах власти что-то распыляют, что нормальных людей превращает в коллективного януковича.
Профанация. Полная. Окончательная.
Ну сделали абсолютно тупое решение по карантину в Украине.
Ну ничего не обьяснили по цифрам, почему пик пройден, но нужен локдаун.
Ну не рассказали, почему продавать носки опасно, а стоять в толпе на подъёмнике нормально.
Ну не смогли пояснить, почему после общения всех со всеми на новогодние праздники нужна пауза и как она поможет.
Ну закрыли спортзалы, но шторы опущены, все они всё равно работают.
И многое, многое другое, что злит, смешит и вызывает презрение из-за абсолютного лузерства.
Но может кто-то пояснить руководителю этого вертепа, что не время сейчас в отпуск?
Что нельзя своими счастливыми фото с лыжных спусков разбавлять 50/50 ленту, забитую закрытыми отделами с носками, мылом и презервативами.
Читайте такжеСлепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропастьЧто нельзя призывать носить маски и тут-же выставлять, под крики изумлённой публики, фото без масок и без социальной дистанции?
Что нужно же возглавить сейчас борьбу с коварной эпидемией, быть в полях, лично контролировать правила игры, реагировать на несправедливость, включаться по любому вопросу, связанному с тем, что люди могут потерять бизнес, искать компенсации, проводить нарады с предпринимателями, отозвать из отпуска всех министров, депутатов, заставить работать 24/7 именно в этот непростой период.
Ну должен же кто-то это подсказать???
Или там в этих коридорах власти что-то распыляют, что нормальных людей превращает в коллективного януковича?
Почему в Украине всегда так?
Почему социальный договор, что они делают вид, что управляют, мы делаем вид, что подчиняемся, срабатывает всегда в худшем из вариантов?!
Тут нет никакой политики, пост здравого смысла и да - это полная десакрализация людей, принимающих решение.
Лучше бы молча и загадочно смотрели вдаль. Мы бы поверили, что знают что-то важное, но не хотят раскрывать тайну. А так смех, презрение и полное разочарование.
Полное.
Окончательное.
Разочарование.