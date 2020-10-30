При Зеленском Украина стала протекторатом Бечуаналендом

Зеленский выступил против решения КС/ УНИАН

Существуют определенные правила игры, правда, очень формализованные, как и все в нашей стране. Но они существуют, чтобы отличать обезьяну от человека. Одно из них – Конституционный суд - независимая ветвь власти. А еще его решения обязательны к принятию.

Их нельзя публично называть "ничтожными". Потому что следующий шаг – это "ничтожные" законы Верховной Рады и "ничтожные" указы президента Украины.

Конфликт интересов в случае с решением КС об отмене права НАПК проверять декларации, предельно понятен. Это не борьба с коррупционерами. Хотя бы потому что нет у нас в стране коррупционеров. Кто у нас тут коррупционер? Свинарчук брал? Нет, не брал. Коболев ворует? Нет, не ворует. Порошенко? Насиров? Продан? Все кристально чистые люди. Чистота 11 по десятибалльной шкале. Нет, есть у нас таки один официально признанный коррупционер. Но он возглавляет НАБУ.

Читайте такжеЗеленский на глазах превращается в узурпатораНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) – это контора по обилечиванию подпольных миллионеров Корейко. Со своими тарифами и с цепочкой причастных. Отличнейшая такая кормушка. Такое себе НДС на воровство воров. Но ведь и это не главная функция НАПК.

Обилечивание – это приятное приложение. Вроде проститутки к сауне. Но все же НАПК создавалось не для этого. Оно, как и НАБУ, и САП, и антикорсуд – замкнутая силовая цепочка по тотальному контролю за всей политической элитой в стране. Это элемент силового прикрытия колониальной администрации. Это гарантия того, что любая новая власть не сместит со своих постов условных Коболева и Смилянского. Что любая новая власть не слезет с кабальных кредитов МВФ. Не отыграет земельный дерибан. Не прикроет лавочку с набсоветами. И вообще, не будет дергаться, рыпаться и быковать. Вот именно для этого и создавалось НАПК.

А персонально Зеленский до этого конфликта создавал иллюзию случайно избранного, но все же народного президента. Человека, у которого пусть ничего и не получается в силу разных причин, и первая среди которых – слабохарактерность, но все же человека с мыслями о народе.

Читайте такжеКак Зеленский поломал планы оппозицииНо нет. Иллюзия оказалась слишком завышенной. Зеленский – это не об Украине, как о субъекте международного права. Он не слуга народа, он – слуга ТНК. Такой себе капо в концентрационном лагере "Украина", только с добрым лицом. Глава местной колониальной администрации.

Прямо скажем, не с Зеленского это все началось. Не он запустил сюда все это международное отребье – абромавичусов, супрун, яресек. Но именно при Зеленском внешняя оккупация страны окончательно институализировалась. Украина стала протекторатом Бечуаналендом (протекторат Великобритании в Южной Африке - ред).

Да, и последнее. Обязательно обратите внимание, кто в Раде будет голосовать за отставку судей КСУ. Это будет перепись компрадоров, будущее которых не связано с нашей страной.