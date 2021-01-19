Приход Байдена означает неизбежную достройку Северного потока-2

Северный поток-2 будет достроен / Reuters

Оценить все "за" и "против" прихода к власти Байдена для Украины сейчас невозможно.

Но одно можно сказать определенно: Франция и Германия осознали, что в США фактически началась гражданская война (пока в гибридной форме), это надолго, судьба Америки непонятна и отныне надо полагаться только на свои силы и постепенно дистанцироваться от Америки, как крайне не стабильной страны.

Первое следствие этого лежит на поверхности: будет разморожен и достроен СП-2. Тут и к бабке не ходи!

Для Украины это будет жесточайший удар. Нынешние тарифы будем вспоминать как Божью благодать.

Читайте такжеЛюбитель России и адепт Шредера: кто такой Армин Лашет и чего ждать УкраинеНо украинцы сами виноваты. Вместо того, чтобы 7 лет назад начать проводить форсированную реформу газовой сферы и обеспечить приток инвестиций в собственную газовую добычу, мы, как всегда, предпочли ничего не делать, принять свой любимый "образ жертвы" и просить весь мир наказать Россию и запретить Германии строить СП-2.

Но "образ жертвы" уже не прокатывает. Мы с этим образом уже порядком всем надоели.

Ну, ничего! Можно, в конце концов, сдать трубу на металлолом, на один отопительный сезон хватит. А там, глядишь, и Россия развалится. И вообще, не бросит ведь Запад нас на прызволяще!

Вот такой у нас примерно уровень стратегического мышления.