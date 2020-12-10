Пришло время дать власти по жопе

Власть не хочет знать, сколько украинцев на самом деле / УНИАН

Итак, решено. Перепись населения пройдет в 2030 году. Согласовано с международными органами.

Власти очень не хочется знать, сколько в Украине реально населения. Причин, чтобы не знать, как минимум несколько.

Причина первая. Придется признать, что население Украины вымирает. Как-то неудобно получается, когда власть рассказывает, что живем мы все лучше и даже идем в Европу.

Причина вторая. Придется признать, что огромная часть украинцев не проживает в Украине, потому что нет работы. Поэтому люди находятся на заработках. А соответственно, не платят в Украине налоги, а без налогов в бюджете и Пенсионном фонде нет денег, платить зарплаты учителям и пенсии старикам - нечем.

Читайте также"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую странуПричина третья. Начнут задавать вопросы: а куда мы собственно движемся? Вопрос начнут задавать не прикормленные "оппозиционные" политики, а реальные люди. Почему из всех окружающих стран лишь в Украине из года в год валятся показатели? Оставлю в стороне Россию, это вообще черная дыра, но ведь мы вроде как вырвались из черной дыры и теперь должны расти бодро. Где же обещанный рост?

Призывать к свержению власти - преступление. Не буду. Но не мешало бы кому-то дать по жопе. Население некогда продвинутой страны стремительно укорачивается. Мы словно бы освобождаем территорию для кого-то или чего-то более важного.

Вас лично это - устраивает?