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Привет от предшественников: почему возник и кому выгоден политико-правовой кризис в Украине

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

5 ноября 2020, 08:12

То, что у Конституционного суда возникнут вопросы к антикоррупционному законодательству, было известно еще во времена Порошенко, когда это законодательство принималось.

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Основания для нынешнего кризиса, возникшего из-за решения КСУ, закладывались еще до президентства Зеленского / Главред

Те самые активисты, которые сейчас критикуют Конституционный суд Украины (причем делают это справедливо), несколько месяцев назад аплодировали тому же суду, когда он рассматривал вопрос украинского языка. В частности, судья Слипенко тогда считался героем за манеру общения с депутатами ОПЗЖ, а теперь он – враг, потому что согласился с антиконституционностью антикоррупционных реформ.

Никто не пытается докопаться до истины и понять, что все это – одни и те же судьи со старыми грехами. Каждый решает для себя, нравится ему или не нравится то или иное решение КСУ: если решение не нравится, исследуется вся подноготная судей, проблемы и тому подобного, а если нравится – никто ничего не делает.

А это – ловушка, в которую все мы попали. Поэтому кризис нарастает.

Старая проблема

Проблема с антикоррупционным законодательством началась не сейчас, когда появилось решение Конституционного суда о том, что оно противоречит Конституции, а задолго до этого. Напомню, еще в момент принятия этого пакета антикоррупционных законов эксперты и аналитики предупреждали, что он впоследствии неизбежно будет отменен Конституционным судом, потому что принимался с очевидными нарушениями: нарушалась процедура, не совпадали статьи и тому подобное.

Поэтому возникает вопрос – для чего это делалось, для чего принималось законодательство, если было понятно, что к нему будут вопросы? Когда предыдущей власти – власти Порошенко – были действительно нужны определенные изменения законодательства, они вносились конституционным способом. Например, президенту Порошенко было нужно, чтобы судей назначали по такой процедуре, когда бы последним и решающим была подпись именно президента – такие изменения были внесены и в Конституцию. То есть вся процедура была организована и проведена должным образом.

Читайте такжеНынешний КС-это плохо. Но его разгон превратит нас в РоссиюЗдесь же, в случае антикоррупционного законодательства, сознательно не были изменены те нормы, которым оно противоречило. Уже тогда эксперты и юристы предостерегали, что все антикоррупционное законодательство в дальнейшем может быть отменено КСУ.

Углубимся еще больше... Состав КСУ при Порошенко был изменен в значительной мере. И, опять-таки, тогда эксперты предостерегали и отмечали колоссальное влияние Петра Порошенко на состав Конституционного суда. И с тех времен состав не менялся...

Кому это выгодно

Поэтому вполне логично возникает гипотеза о том, что антикоррупционное законодательство сознательно принималось предыдущей властью таким образом, чтобы оно было отменено тогда, когда это будет нужно. Да, формальных подтверждений этому нет, но анализ наталкивает на мысль, что те законодательные изменения, в которых Порошенко не был заинтересован, принимались так, чтобы иметь возможность потом их отменить через Конституционный суд.

Сейчас настало "время икс", и происходит попытка дестабилизации ситуации в Украине. Формально эту дестабилизацию вызвал Конституционный суд, который принял весь огонь на себя, ведь решение принял не лично Петр Порошенко... И теперь выйти из образовавшегося политического кризиса будет не так просто.

Правильно ли повел себя Зеленский

Что касается реакции президента Зеленского на решение КСУ, следует отметить, что он был загнан в ловушку в этой ситуации. Представьте, что было бы, если бы он не попытался решительно противостоять Конституционному суду... Тогда бы обвинения со стороны Порошенко и его окружения звучали не в адрес КСУ, а в адрес президента: Зеленского обвиняли бы в сговоре с Россией и в содействии российскому реваншу. А это, конечно, привело бы к уличным акциям протеста.

Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУВпрочем, резкая реакция Зеленского сумела сломать этот план.

Фактически Зеленский был загнан в ситуацию, когда он не мог не внести свой законопроект о роспуске КСУ. Однако этот законопроект теперь никто не видит, потому что он куда-то исчез... Это была ловушка. И Зеленский был вынужден действовать так, чтобы не начались уличные акции протеста против него.

Если это так, то тогда становится понятным, в чьих политических интересах начался этот политический кризис. В интересах конкретного лица – Петра Порошенко.

Совместно ли действуют Порошенко и Медведчук

Не секрет, что часть судей КСУ назначалась во времена Януковича. Следовательно, возникает вопрос, может ли здесь Порошенко действовать совместно с ОПЗЖ, с Медведчуком? С Медведчуком у Порошенко доказано сотрудничество на уровне медиа. Можно утверждать, что телеканалы Медведчука, по сравнению с другими каналами, в период президентской кампании наиболее позитивно освещали Порошенко. Это, в отличие от тайного сотрудничества, можно доказать.

К тому же, телеканалы Медведчук и его окружение (силы, которые сейчас есть в ОПЗЖ) получили во времена президентства Порошенко. То есть медийное усиление Медведчука происходило именно в период президентства Петра Алексеевича.

Кроме того, в минскую группу Медведчук также был введен Порошенко. Таким образом, Порошенко фактически реабилитировал Медведчука.

Итак, медийное и политическое усиление Медведчука произошло при прямом содействии Петра Порошенко.

О том, что у них и дальше могут существовать контакты и общие интересы, можно догадываться.

Что дальше

Из нынешней ситуации выйти будет нелегко. Зеленскому теперь приходится противостоять Конституционному суду. Оптимальным теперь выглядит вариант пересмотра антикоррупционного законодательства и принятия необходимых изменений. Это долгая процедура, но законная и логичная – не пиаровская. Потому что, в конце концов, законодательство должно соответствовать Конституции Украины и быть во взаимосвязи с различными уже существующими законами.

Читайте такжеКто подталкивает Зеленского в пропастьНо – это не решает проблемы с судебной системой Украины, как не решает ее и смена судей Конституционного суда. Потому что возникает вопрос – а на кого менять этот состав? Есть ли у кого-то идеи, кто бы был лучшими судьями? У меня – нет. Просто новые судьи могут зависеть не от Петра Порошенко, а от Зеленского. Сути это не меняет и проблему не решает.

Напомню, что в предвыборной программе Зеленского был пункт о решении этой проблемы и очистке судебной системы. Но почему-то сейчас ни Зеленский, ни Слуга народа об этом даже не вспоминают.

В его программе говорилось, что судей первого ранга должно избирать население. И, по-моему, это единственный возможный механизм для очистки судейского корпуса. Потому что, когда Порошенко провел "судебную реформу", судей стал утверждать лично президент. Таким образом, зависимость судей от власти – колоссальная. Соответственно, какая власть – такой и судейский корпус: со всеми коррупционными скандалами, с невозможностью чистки и тому подобное.

Единственная, как по мне, возможность очищения судейского корпуса – мажоритарные выборы судей.

Сейчас же власть говорит лишь о замене состава Конституционного суда. Однако это проблемы не решит. Ну, заменят состав КСУ – и что? Это же не отменяет проблему противоречий в нашем законодательстве и необходимость согласовать с Конституцией антикоррупционное законодательство. От того, что появятся лояльные к власти судьи, проблема не исчезнет – просто будут судьи, которые будут смотреть сквозь пальцы на имеющиеся противоречия.

***

Следовательно, этот политический кризис гипотетически закладывался заранее действиями Порошенко. Вполне возможно, что сейчас он возник именно в его интересах с целью ослабления, а то и свержения Зеленского. Кризис продолжается, потому что этот интерес не удовлетворен – Зеленский остается президентом, а Порошенко в оппозиции, а не у власти. Но дальше ради достижения этой цели, как по мне, будет использоваться уже не КСУ (эта карта, похоже, отыгрывается) – найдутся другие способы, чтобы и дальше дестабилизировать ситуацию.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский КСУ Конституционный Суд Виктор Медведчук Александр Доний Конституция Украины Антикоррупционные законы
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