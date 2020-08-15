Не нужно рыдать по Беларуси

В Беларуси вспыхнули протесты / Reuters

У Александра Лукашенко было 26 лет, чтобы решить задачи модернизации, но единственный аргумент, который у него есть, дабы остаться у власти - жестко лупить невинных людей, которых просто утомил. Поэтому не нужно жалеть его и рассказывать какой он там неутомимый борец с Россией.

Доля Россия в товаробороте РБ - 52-60% не меняется десятилетиями. Это значит, что никому в мире, кроме России говно, производимое в РБ, не нужно. И то, покупает она его исключительно в обмен на лояльность. А поскольку ресурсы в России тоже подошли к концу, то она перешла к стадии ползучего поглощения, скупая активы в обмен на очередные льготы.

Виноват в этом исключительно Лукашенко, который оказался в ловушке своей модели - когда типа социализм, который стоит на субсидиях России, производит продукцию не первой свежести, которая продается в Россию и не в самые развитые страны мира (поскольку конкуренции не выдержат).

Читайте такжеВ Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обреченыТо есть, вся эта красота с красивыми дорогами и зелеными газонами держалась тупо на дотациях РФ, которая терпела Лукашенко ровно столько, сколько было нужно. И как только ресурс иссяк, то сразу пошли новые условия. А Лукашенко с его играми в колхозного повелителя Вселенной оказался никому не нужен. Потому что можно дешевле поставить другого президента, более лояльного России. Именно это она и делает. Беларусь оказалась в безвыходной ситуации именно из-за властолюбия Луки.

Конечно же РБ ждут большие потрясения и ухудшение уровня жизни. Это цена диктатуры и костности. И нет уже никаких вариантов, кроме устранения Лукашенко. Точно также, Украина не могла не устранить Януковича после зверского избиения людей сначала 30-го ноября, а потом 1 декабря. И тогда было очевидно, что мы потеряем многое.

Однако, даже территориальные потери не страшны, если страна получает шанс долгосрочного развития. Можно потерять половину страны, даже 80%, но получить шанс осуществить модернизацию. Именно это произошло с Турцией Ататюрка, которая сто лет назад потеряла почти все, а сегодня Эрдоган опять строит региональную империю.

Страдания и бедствия неизбежны на пути слома старого и нежизнеспособного. Украина приняла это и потому еще имеет шансы. Беларусь только сегодня подходит к этой мысли в этом жестком противостоянии. Потому не нужно стонать о потерях. Они неизбежны. Это цена прогресса. И этот прогресс не гарантирован. Но в этом мире ничто не гарантировано. И успешные страны составляют меньшинство. Потому что успех требует огромных усилий и жертв. Но потом приходит закономерное вознаграждения. Нидерланды столетие сражались с Испанией за право самостоятельно решать свою судьбу. Но кто сегодня смотрит на Голландию, как место, где 500 лет назад люди резали друг друга?