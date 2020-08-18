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У Беларуси есть два сценария: плохой и плохой

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

18 августа 2020, 06:56

Выбор, который есть у белоруссов, крайне невелик.

Лукашенко
Лукашенко не собирается сдаваться / Reuters

Для Беларуси сейчас возможны два основных сценария. Первый - подавление протестов силой. Второй - создание какой-то переходной системы власти и новые выборы. Что-то третье практически бессмысленно, так как является продолжением нынешнего тупика.

Подавление протестов силой все еще возможно. Как с использованием внутреннего ресурса, так и с помощью внешних сил - России, конечно. Исключать российское вмешательство нельзя, тем более, что в 1979 году Союз примерно в аналогичных обстоятельствах ликвидировал вполне просоветского Хафизуллу Амина, который точно так же погряз в борьбе с внутренней оппозицией и стал неудобным партнером. Правда, Советский Союз мог себе позволить игнорировать внешнее неудовольствие по этому поводу, так как был все-таки сверхдержавой. С другой стороны, марширующие колоннами тараканы в голове местного российского царька вполне могут настучать ему военный марш, тем более, что когда уже ведешь три безнадежные и практически проигранные войны - там легко можно начать и четвертую.

Читайте такжеПиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останетсяПереходная система власти, скорее всего, будет опираться на прошедшие выборы и Тихановскую, которую объявят победителем. Никакой "повторный" первый тур проводить, конечно, в такой ситуации не станут, тем более, что в переходный период Лукашенко явно не будет присутствовать в стране. Задачей Тихановской будет символизировать хоть какую-то власть на период проведения новых выборов. Понятно, что никаких решений она принимать не будет, исполняя сугубо церемониальные полномочия. Теоретически можно предполагать, что тихая домохозяйка возьмет железной рукой белорусскую бюрократию за кадык и что-то там такое начнет предпринимать. Но выглядит это предположение не слишком здравым.

Новые выборы будут совершенно точно конкурентными, так как на территории Беларуси столкнутся сразу три внешних проекта - европейский, российский и китайский. У российского будут преимущества, но оба других тоже выглядят вполне серьезными. Другой вопрос, что любой победитель, который будет ориентирован на любой внешний проект, неизбежно станет коллаборационистом по отношению к национальным интересам Белоруссии. Европейский проект - это банальная колонизация, кремлевский - не менее банальная оккупация, ну, а китайцы - это саранча, выжирающая все на своем пути. Китайский проект - это всегда полная дезинтеграция.

При этом шанс на то, что на выборах вдруг и внезапно может появиться национальный политик, крайне невелик. Лукашенко выжег политическое пространство Белоруссии, истребив любую системную оппозицию. Истребив и в политическом смысле, и даже в физическом. Стабильность (она же стагнация) имеет свою цену. Уже поэтому вариант, в котором в Беларуси может практически из ничего появиться национально ориентированный лидер, исчезающе мал. И это - ключевая проблема после вероятного ухода Лукашенко, который не оставляет после себя пробелорусского лидера. Раз он не возник за 26 лет, то за пару недель его слепить будет невозможно.

Читайте такжеБелорусская рулетка, или Как Минск станет смертельным патроном для ПутинаВыбор, который есть у Беларуси, крайне невелик. Либо продолжение "стабильности", с которой очевидно несогласно значительное количество белорусского общества (а значит, любой, кто провозгласит курс на эту стабильность, рискует точно так же, как и Лукашенко), либо крах стабильности с высокой долей запуска деградационных процессов. И только в очень маловероятном случае возможен сценарий, где будет провозглашен курс на национальное возрождение. Но такой курс потребует а)качественно иного лидера, б)мобилизационного управления страной, так как переход от лукашенковской "стабильности" к национальному развитию будет сопровождаться тяжелейшими проблемами. Как внутренними, так и внешними. Никто не даст белорусам вот так просто проводить свою собственную политику. Она не вписывается в интересы Европы, Китая и Кремля.

Выбор, мягко говоря, не впечатляет. Выбор из серии "оба хуже". Но и продолжение нынешней политики уже невозможно. Время вышло.

Эль Мюрид новости Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко
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