Украинцам стоит поучиться у беларусов

Протесты в Беларуси - хороший урок для украинцев / Reuters

Белорусские протесты показали, что выходить на улицы можно не только за Порошенко. И не за Тимошенко. Не за Зеленского. Ни за кого-то. А за что-то. Беларусы вышли не за "лидеров" (которых у них сегодня просто нет), а за свободу, за достоинство, за справедливость. То есть, - за ценности.

Белорусские протесты показали, что вполне можно обойтись без "независимых" олигархических СМИ, формирующих повестку дня. Можно обойтись без политической рекламы. Без денег. Без сцены, без которой у нас никогда не могут обойтись.

Можно обойтись без заскорузлой "веры" и без детского Томоса. Без жёсткой религиозной ориентации в стране православных и католиков. Без архаичной национальной идентичности в стране беларусов, русских, поляков, украинцев... Без "мовы" там, где абсолютное большинство говорит на языке оккупантов, но при этом страстно стремится быть сплочённой нацией.

Читайте такжеПочему протесты в Беларуси не похожи на украинский "майдан"Без всего этого, оказывается, можно обойтись, чтобы быть настоящей нацией. Нацией граждан, а не национальностей. Нацией ответственных людей. Нацией, свободной от средневековой архаики. Нацией, а не стадом крепостных холопов, поделенных между современными нуворишами, называющими себя "лидерами", и навязывающими обществу ложные ценности во имя бабла.

Для украинцев это наука.