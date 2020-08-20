Протесты в Беларуси закончатся гигантским разрушительным взрывом

Протесты в Беларуси уже не смогут остановить не увещевания, ни дубинки / GettyImages

Белорусский нарыв набухал достаточно давно, стабильность вообще штука крайне опасная, впрочем, как и безудержные изменения - в лучшую или в худшую сторону. Жизнь - это баланс, это движение. И качество политика (а уж тем более государственного деятеля) как раз и определяется его способностью выдерживать этот баланс - когда притормаживая, а когда и идя напролом.

В этом смысле Белоруссия попала в западню, с которой сталкивались и до нее, и будут сталкиваться после.

Но в событиях, безусловно, есть не только рациональная составляющая. Иррациональная тоже в наличии, а тем более на пике протестов ее более чем хватает. В общем-то, мы все бываем примерно в похожих ситуациях, когда никакие рассудочные и разумные доводы не действуют - либо на нас, либо на собеседника. В семейных ссорах тарелки об пол - не самое разумное решение, да и разводятся люди зачастую не по объективным, а по самым что ни на есть субъективным основаниям - ну не люблю я его (ее). Хотя и дети, и совместно нажитое, и много чего еще как раз категорически противятся такому решению. Но внезапно наступает момент и человека накрывает. Падает планка. И рациональное уступает место иррациональному. Рассудок уходит, остаются эмоции. Наступает время "тонких материй".

Примерно то же самое происходит сегодня в Белоруссии. На протестующих перестают действовать разумные и рациональные доводы. Планка упала. Теперь либо пощечина, да так, чтобы в кровь, либо развод. С пощечиной не вышло - скорее, наоборот.

Коллективная психика во многом похожа на индивидуальную. Возможно, даже в чем-то покруче будет, так как довести обычно спокойных Читайте такжеБелорусам от мирного протеста пора переходить к захвату властибелорусов до состояния, когда их накрыло, не просто. Но Лукашенко не сумел уловить, что прежняя его модель поведения, прежние доводы и призывы теперь работают строго наоборот. Когда человек неприятен, то чисто психологически любое его слово и действие начинает восприниматься враждебно. И даже его молчание бесит.

Любовь закончилась, впереди развод. На эмоциях и на нервах. Считать убытки будут потом. Именно поэтому на белорусов сейчас никак не действуют любые аргументы - причем как за, так и против. Они что-то решили, и теперь это делают.

Другой вопрос, что эмоции людей вполне цинично используют посторонние по отношению к ним люди.

За Белоруссию готовы схватиться три внешних игрока, и ни один из них ни малейшего добра белорусам не желает.

А потому структура, которую создают для трансферта власти в Белоруссии, станет первым местом, где три внешних игрока будут пытаться навязать свой собственный проект организации постлукашенковской Белоруссии. Внутреннего игрока стараниями самого Лукашенко нет - национально ориентированная оппозиция в Белоруссии отсутствует как явление, ее трудолюбиво выпалывали все 26 предыдущих лет. И это - вопрос лично к Лукашенко. Чем ты думал? Ты что, думал, что так будет вечно?

Прямо сейчас белорусам ничего этого объяснить нельзя - они в эйфории и на эмоциях. Лозунг "Долой" становится базовым, ничего иного люди не слышат и не могут услышать. Страх за будущее, возможно, есть, но когда "рвет крышу" и всё на адреналине, любые иные мысли уходят далеко назад. В том и специфика любых социальных катастроф - что на индивидуальном, что на коллективном уровнях. Эмоции идут наравне, а зачастую существенно превосходят рациональные соображения. И с этим поделать ничего нельзя. Это и есть ключевая проблема любой диктатуры - она не имеет механизма сброса и стравливания социальной температуры, сброс всегда идет через катаклизм, через взрыв. А взрыв - он и есть взрыв. Пока давление ударной волны не сравняется с атмосферным, она будет идти все дальше и дальше.