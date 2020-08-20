УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Протесты в Беларуси закончатся гигантским разрушительным взрывом

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

20 августа 2020, 10:36

Лукашенко достал обычно спокойных белорусов настолько, что они не будут слушать ни одного рационального аргумента.

Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси уже не смогут остановить не увещевания, ни дубинки / GettyImages

Белорусский нарыв набухал достаточно давно, стабильность вообще штука крайне опасная, впрочем, как и безудержные изменения - в лучшую или в худшую сторону. Жизнь - это баланс, это движение. И качество политика (а уж тем более государственного деятеля) как раз и определяется его способностью выдерживать этот баланс - когда притормаживая, а когда и идя напролом.

В этом смысле Белоруссия попала в западню, с которой сталкивались и до нее, и будут сталкиваться после.

Но в событиях, безусловно, есть не только рациональная составляющая. Иррациональная тоже в наличии, а тем более на пике протестов ее более чем хватает. В общем-то, мы все бываем примерно в похожих ситуациях, когда никакие рассудочные и разумные доводы не действуют - либо на нас, либо на собеседника. В семейных ссорах тарелки об пол - не самое разумное решение, да и разводятся люди зачастую не по объективным, а по самым что ни на есть субъективным основаниям - ну не люблю я его (ее). Хотя и дети, и совместно нажитое, и много чего еще как раз категорически противятся такому решению. Но внезапно наступает момент и человека накрывает. Падает планка. И рациональное уступает место иррациональному. Рассудок уходит, остаются эмоции. Наступает время "тонких материй".

Примерно то же самое происходит сегодня в Белоруссии. На протестующих перестают действовать разумные и рациональные доводы. Планка упала. Теперь либо пощечина, да так, чтобы в кровь, либо развод. С пощечиной не вышло - скорее, наоборот.

Коллективная психика во многом похожа на индивидуальную. Возможно, даже в чем-то покруче будет, так как довести обычно спокойных Читайте такжеБелорусам от мирного протеста пора переходить к захвату властибелорусов до состояния, когда их накрыло, не просто. Но Лукашенко не сумел уловить, что прежняя его модель поведения, прежние доводы и призывы теперь работают строго наоборот. Когда человек неприятен, то чисто психологически любое его слово и действие начинает восприниматься враждебно. И даже его молчание бесит.

Любовь закончилась, впереди развод. На эмоциях и на нервах. Считать убытки будут потом. Именно поэтому на белорусов сейчас никак не действуют любые аргументы - причем как за, так и против. Они что-то решили, и теперь это делают.

Другой вопрос, что эмоции людей вполне цинично используют посторонние по отношению к ним люди.

За Белоруссию готовы схватиться три внешних игрока, и ни один из них ни малейшего добра белорусам не желает.

А потому структура, которую создают для трансферта власти в Белоруссии, станет первым местом, где три внешних игрока будут пытаться навязать свой собственный проект организации постлукашенковской Белоруссии. Внутреннего игрока стараниями самого Лукашенко нет - национально ориентированная оппозиция в Белоруссии отсутствует как явление, ее трудолюбиво выпалывали все 26 предыдущих лет. И это - вопрос лично к Лукашенко. Чем ты думал? Ты что, думал, что так будет вечно?

Прямо сейчас белорусам ничего этого объяснить нельзя - они в эйфории и на эмоциях. Лозунг "Долой" становится базовым, ничего иного люди не слышат и не могут услышать. Страх за будущее, возможно, есть, но когда "рвет крышу" и всё на адреналине, любые иные мысли уходят далеко назад. В том и специфика любых социальных катастроф - что на индивидуальном, что на коллективном уровнях. Эмоции идут наравне, а зачастую существенно превосходят рациональные соображения. И с этим поделать ничего нельзя. Это и есть ключевая проблема любой диктатуры - она не имеет механизма сброса и стравливания социальной температуры, сброс всегда идет через катаклизм, через взрыв. А взрыв - он и есть взрыв. Пока давление ударной волны не сравняется с атмосферным, она будет идти все дальше и дальше.

Эль Мюрид новости Беларуси Александр Лукашенко протесты в Беларуси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:56
Умрут молодыми: чем грозят преждевременные роды женщине
10:49
Угроза - не призрачная: в Киеве резко возросло количество зараженных коронавирусом
10:48
Ревизор впервые готовила на кухне ресторана, который проверяла Видео
10:36
Протесты в Беларуси закончатся гигантским разрушительным взрывом мнение
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 августа: новое увлечение и удачные покупки Видео
10:21
Украина намерена приостановить экстрадицию в Беларусь - СМИ
10:00
Навальный в коме: СМИ узнали возможный диагноз оппозиционера Видео
09:31
Навальный впал в кому Видео
09:30
Коронавирус в Украине поставил два новых антирекорда
09:19
"Кричал от боли, не дышит сам": стало известно, в каком состоянии находится Навальный Видео
09:02
Испания снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе
08:54
Трамп "жестко ошибался" насчет отношений Украины и России – экс-советник
08:47
Россия навсегда теряет Беларусь мнение
08:23
Лукашенко закроет Беларусь и устроит жесткий террор – Анатолий Октисюк
08:12
"Отравленный чай": Навальный попал в реанимацию Видео
07:59
Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19
07:39
На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе
07:15
Украинская модель Алина Байкова топлес завела поклонников откровенными кадрами
07:04
Коронавирус в Украине и в мире 20 августа: за сутки заразились 266 тысяч человек
06:55
Белорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищета мнение
06:32
Самая сильная буря августа 2020 сожмет в тиски Видео
06:01
Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий
05:28
Украина в Союзном государстве с Путиным и Лукашенко: волонтер предупредил об опасности
05:02
Ученые обнаружили связь между лишним весом и тяжелой формой COVID-19
04:28
"ВОЗ призывала к отмене карантина": в организации объяснили ситуацию
03:50
Исследователи придумали, как сделать шоколад более полезным
03:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
02:24
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
02:21
"Супер попочка": Морозюк в леопардовом купальнике побаловала поклонников интимным фото Видео
02:16
Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов Видео
01:38
Эксперт оценил шансы Лукашенко остаться у власти
00:54
Ученые рассказали, как легко и надежно "убить" похмелье
00:19
День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины Фото Видео
19 августа, среда
23:58
Ляшко рассказал, как бесплатно сделать тест на коронавирус Видео
23:55
Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги Чемпионов Видео
23:52
Нейробиолог назвала болезнь, которую можно "лечить" сексом Видео
23:40
Озвучены обстоятельства смерти 102-летнего Бориса Патона Видео
23:13
Одессит может сесть в тюрьму на 5 лет за символику СССР в соцсети
22:54
Литва внесла Лукашенко в "черный список"
22:40
Коронавирус в Украине и в мире 19 августа: за сутки заразились 243 тысячи человек Видео
22:36
5 ароматов, которыми никогда не должна пахнуть ваша вагина Видео
22:21
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке Видео
22:08
"Готовимся к худшему": в Минобразования допустили возобновление телеуроков
21:30
"Сложно писать в прошедшем времени": украинцы скорбят о выдающемся Борисе Патоне Видео
21:18
Алкоголь: этим людям сложно сказать "нет" выпивке Видео
21:10
Лукашенко готовит Беларуси судьбу КНДР мнение
21:09
Как правильно принимать душ: врач поделился неожиданным открытием Видео
21:04
В США выступили за новые выборы в Беларуси и поддержали Тихановскую
21:00
В Киеве водитель маршрутки проволок пенсионерку по дороге Видео
20:35
Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять